Ezért érdemes beoltatnod magad influenza ellen

A szezonális influenza egy cseppfertőzéssel terjedő vírusos megbetegedés, amely minden évben megjelenik az őszi lehűlést követően. Idén is fontos, hogy igényeljük az influenza elleni védőoltást, hiszen évente más-más törzse fertőz a vírusnak – emelte ki közelmúltbeli Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Ezért jó, ha beoltatod magadat

Az influenzás megbetegedés bizonyos esetekben kórházi kezelést is igényelhet, és akár halálos kimenetelű is lehet, ezért is nagyon fontos, hogy beadassuk magunknak a védőoltás. A további, oltás melletti érveket az NNGYK alábbi infografikáján olvashatod.

Ők különösen veszélyeztetettek

Az NNGYK egy másik posztjában pedig azt hangsúlyozták, hogy az influenza elleni védőoltás mindenkinek, de legfőképpen a kockázati csoportokba tartozóknak ajánlott. Az alábbi infografikából az is kiderül, kik a leginkább veszélyeztetettek, és miért kiemelten fontos számukra a védőoltás.

A kockázati csoportba tartozók idén is ingyenesen kérhetik az influenza elleni vakcinát – emelték ki a posztban.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images