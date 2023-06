Ez a teendő allergiás sokk esetén

Az immunrendszernek kiemelt szerepe van egészségünk megőrzésében, semlegesíti a szervezetbe kerülő kórokozókat és mindazon elemeket, amelyek veszélyesek lehetnek ránk. Hibás működése esetén azonban olyan anyagokat is célba vehet, amelyek egyébként teljesen ártalmatlanok lehetnek ránk. Az efféle, nem megfelelő immunreakció miatt jelentkezhetnek az allergiaként ismert betegség tünetei, melynek legsúlyosabb változata az anafilaxia, vagy allergiás sokk. A betegség kezelése kapcsán többféle tévhit is él az emberek fejében, melynek eloszlatásához az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület szakmai vezetőjének segítségét kértük.

Életet menthet az azonnali kezelés

Az allergiás reakciók túlnyomó többségét valamilyen élelmiszer fogyasztása váltja ki, például földimogyoró, diófélék, hal és tenger gyümölcsei. Az érzékenység függvényében változó, hogy kire milyen veszélyt jelenthetnek az ezekben az élelmiszerekben megtalálható allergének: vannak olyanok, akiknél csak enyhébb tünetek jelentkeznek, de az érintettek egy részénél akár egyetlen szem mogyoró elfogyasztása is súlyos, életveszélyes tüneteket válthat ki. Előfordulhat emellett, hogy valamilyen rovar csípése, vagy bizonyos gyógyszerekkel, illetve kozmetikumokkal való érintkezés indukál allergiás reakciókat.

Fontos, hogy már az enyhébb tüneteket is felismerjük és komolyan vegyük. Ha tüneteket észlelünk magunkon forduljunk szakorvoshoz hiszen az allergiás reakció bármikor súlyos veszélyt jelenthet akár az életükre is.

Másodperceken vagy perceken belül az allergénnel történő érintkezést követően már jelentkezhetnek az első panaszok: jellemzően a bőrön megjelenő, viszkető csalánkiütések, torokkaparás, émelygés, hányinger, hasfájás. Látványos tünet az ajkak és a szemhéjak, esetleg az egész arc feldagadása, illetve ödéma a légutakban is jelentkezhet, ami légzési nehézségeket, sőt a légzés leállását is eredményezheti, végső esetben pedig a keringés is leállhat. A mielőbbi, szakszerű kezelés tehát életet menthet.

Nem biztos, hogy elég egyetlen adrenalin injekció

Gyakori tévhit, hogy a kalcium segíthet enyhíteni az allergiás reakciókat, ez azonban nem igaz: sem enyhe, sem pedig súlyos tünetek kezelésére nem szolgálhat, ezért ezt ne is adjuk a betegnek. Fontos azonban, hogy azonnal értesítsük a mentőket, hiszen nagyon rövid idő alatt is súlyos panaszok léphetnek fel. Amennyiben nem ismerjük személyesen a beteget, röviden kérdezzük ki arról, van-e ismert allergiája valamilyen élelmiszerre, vagy gyógyszerre. Ezek az információk a kiérkező orvosnak is hasznosak lehetnek.

Amennyiben korábban már előfordult az érintettnél efféle roham, az egyéni sürgősségi terve tartalmazza mindazon lépéseket, amelyek a megfelelő ellátásához elengedhetetlenek. Az allergológus szerint általánosságban elmondható, hogy az enyhébb tünetek esetén allergiaellenes antihisztamin, vagy szteroid típusú gyógyszer bevétele, vagy kúp formátumban történő beadása is elegendő lehet.

Súlyosabb tünetek esetén azonban az adrenalin autoinjektor használatára is szükség lehet. Ezeket az önbelövő injekciókat laikus használatra fejlesztették ki, így nem igénylik szakember segítségét, bárki beadhatja azokat. Az útmutatást követve el kell távolítani az eszköz kupakját, majd a combizomzathoz erősen odaszorítva kell bejuttatni a hatóanyagot a szervezetbe. "Az adrenalininjekcióval meggátolható, hogy a tünetek még súlyosabbá váljanak, a mentőt azonban értesíteni kell, és haladéktalanul kórházba kell szállítani a beteget még akkor is, ha közvetlenül az injekció beadása után magához tér és jobban lesz. A történtek után 6-8 órás kórházi megfigyelés indokolt, néhány óra elteltével ugyanis megismétlődhet ez a roham” – mondta el a szakmai vezető.

Sokan éreztük már, milyen kellemetlen, szúró fájdalommal jár egy darázs- vagy méhcsípés, az esetek többségében azonban ez teljesen veszélytelen. Előfordul viszont, hogy a csípést követően allergiás reakció lép fel, ami akár életveszélyes is lehet. Ráadásul senki sincs biztonságban: az anafilaxiás allergia az élet bármely szakaszában kialakulhat. Akár rólad, akár egy családtagodról, vagy egy ismeretlenről van szó, fontos, hogy ilyenkor megtedd a szükséges lépéseket, ezzel ugyanis életet menthetsz.

Mindenképpen kell magánál tartani efféle adrenalin autoinjektort azoknak az embereknek, akik korábban már elszenvedtek efféle anafilaxiás rohamot, hiszen teljességgel szinte lehetetlen elkerülni az allergénekkel történő érintkezést. A nemzetközi ajánlás szerint biztonságosabb, ha kettőt is tartanak maguknál ezekből az eszközökből. Előfordulhat ugyanis, hogy a rosszullét, vagy a nagy izgalom miatt rosszul adják be, így újabbra lenne szükség. „Volt olyan szülő, aki a stresszhelyzetben fordítva fogta meg, és az ujjába lőtte be az injekciót, miközben a gyermekének akarta azt beadni. Nagyon ritka esetben előfordulhat olyan súlyos roham, hogy az injekció beadása után egy második adrenalin autoinjektor használatára is szükség lehet. Ilyenkor a másik combba kell beadni a második adagot” – hangsúlyozta a szakember. Állapotától függően a beteg további kezelésre is szorulhat, ezt ideális esetben már az orvos végezheti el a kórházban.

