Évente több ezer magyar életét lehetne megmenteni

A magyarok többsége nem mer elsősegélyt nyújtani, pedig ezerből legalább négyszáz ember megismerte már elméletben az újraélesztés technikáját – mutatott rá a Médiaunió Alapítvány a Mentés másként - rajtad is múlik! címmel indított kampányában. Mint azt a közleményükben hangsúlyozták, ha abban a bizonyos „arany öt percben", az összeesés utáni pillanatokban azonnal megkezdenék az újraélesztést, évente több ezer magyar ember életét lehetne megmenteni.

Itt az ideje "másként" gondolkodni

Az alapítvány szerint a koronavírus-járvány nemcsak azt mutatta meg, mennyire sebezhetőek vagyunk, és milyen könnyen kiszolgáltatottakká válhatunk, ha nagy a baj - arra is rávilágított, hogy mennyire fontos a szűkebb és tágabb környezetünk iránti felelősségvállalás és bizonyos esetekben az azonnali segítségnyújtás. Ezzel indokolták, hogy idén az elsősegélynyújtás és a véradás fontosságát szeretnék népszerűsíteni. Kiemelték továbbá, hogy itt az ideje, hogy „másként" gondolkodjunk az elsősegélyről, és elhiggyük, hogy nem csak az orvosok tudnak életet menteni.

A KSH adatai szerint 4 millió autó van Magyarországon, legalább ennyi jogosítvány, vagyis ezerből legalább négyszáz ember tudna újraéleszteni, mégis ezer emberből mindössze tizenheten tudnak és mernek is segíteni – írták a közleményben, amelyben arra is kitértek, hogy évente 7-8 ezer ember hal meg hirtelen szívhalál következtében, ha azonban a környezetükben lévők megpróbálnák az újraélesztést, akár 5 ezren is életben maradhatnának.

Magyarországon minden tizedik percben kap stroke-ot valaki, ezért az alapítvány szerint nagyon fontos a stroke tüneteinek időbeli felismerése is. Ha ugyanis 4 órán belül a stroke-centrumba kerül a beteg, sokkal nagyobb eséllyel gyógyul meg. Mindemellett a véradásnak is óriási jelentősége van: itthon az emberek döntő többsége egyszer sem ad vér életében, pedig egyetlen véradással három emberen lehet segíteni.