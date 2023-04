Ennyit kell aludnod a jó alakért

A legtöbb felnőtt nem alszik eleget, legalábbis annyit biztosan nem, amennyit egy új kutatás a megfelelő testalkat fenntartásához javasol: napi nyolc órát. Azon túl, hogy a kialvatlanság a másnapi munkára és a magánéletre is kihat, még a törzs körül felhalmozódó és a létfontosságú szerveket is körülvevő felesleges, úgynevezett zsigeri zsír felhalmozódását is elősegíti. Ez pedig hosszú távon hozzájárul a sörhashoz és a sokak számára mumus alma alakhoz.

Fontos az elég hosszú és valóban pihentető alvás. Fotó: Getty Images

Korábban beszámoltunk arról a szintén új felvetésről, hogy bár az ember télen is ugyanúgy tevékenykedik, mint egész évben, a szervezet működése alulszabályozott ebben az időszakban, és február-március tájára egyfajta kimerültségérzet telepszik rá. Vannak kutatók, akik szerint a társadalmaknak általában az adott évszakhoz kellene igazítaniuk az alvási szokásokat, sőt érdemes lehet akár az iskolák és munkahelyek időbeosztását is módosítani az ember szezonálisan eltérő alvási szükségleteinek megfelelően.

A kialvatlanság súlyos anyagcsere-problémákat is okozhat

Egy nemzetközi kutatócsoport több mint ötezer felnőtt férfi és nő egészségügyi adatait gyűjtötte össze, akik 2011-ben és 2013-ban az amerikai Nemzeti Egészség- és Táplálkozásvizsgálati Felmérés résztvevőiként saját alvásukat értékelték: mindannyian elmondták, mennyit alszanak nap mint nap. A résztvevők átlagos életkora nagyjából 37 év volt, az átlagos alvásmennyiségük pedig valamivel kevesebb mint hét óra. Az eredmények alapján, aki az ajánlott nyolc óránál akár egyetlen órával kevesebbet aludt, annál a zsigeri zsírtömeg nagyjából 12 grammal volt több, mint azoknál, akik nyolcórás alvásidőről számoltak be. A zsigeri zsír felhalmozódása nem pusztán esztétikai probléma: ez ugyanis zsírsavakat szivárogtatva a véráramba komoly veszélyekkel járhat, szemben a bőr alatti zsírral, amely közvetlenül a bőr felszíne alatt halmozódik fel, és így a narancsbőrért felelős.

A túl sok zsigeri zsír ráadásul növeli a súlyos anyagcsere-betegségek kialakulásának kockázatát, így magas vérnyomást, elhízást, magas koleszterinszintet és inzulinrezisztenciát is okozhat, amelyek mindegyike növeli a szívbetegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának veszélyét. A kutatócsoport említett friss tanulmánya az első, amely átfogó képet ad arról, hogy az alvás időtartama hogyan befolyásolja a zsírraktározást a test különböző régióiban.

