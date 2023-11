Egyszerűbbé válhat az elhízás kezelése

Napjainkban az elhízás több országban, köztük Magyarországon is népbetegségnek számít, ráadásul súlyos szövődményeket is okozhat. Csak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában évente több ezer elhízott beteget kezelnek. Nekik segíthet egy új készülék, amely a napokban érkezett meg a klinikára – olvasható az intézmény oldalán megosztott közleményben.

Új, a testösszetételt elemző készülék érkezett a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. Fotó: unideb.hu

Ezt tudja az új készülék

A készülék méri egyebek mellett a testzsírszázalékot, a zsírtömeget és izomtömeget testrészenként, a testvízegyensúlyt és a szervek közötti zsírszintet is. Az ismételt mérések eredményei pedig hasznos visszajelzést adhatnak a terápia hatékonyságáról – az orvosnak és a betegnek egyaránt.

Súlycsökkenés esetén egyáltalán nem mindegy, hogy a fogyást a zsírszövet, az izomtömeg, vagy a korábban felhalmozódott víz mennyiségének csökkenése eredményezte-e. Mindezt tökéletesen követni tudják majd az új készülékkel.

A kapott adatok, információk akár a terápiás döntést is befolyásolhatják. Például, ha azt látjuk, hogy sok az ödéma a betegen, kiegészítjük a kezelést vízhajtó típusú terápiával. Másrészt a kapott adatok motiválhatják a beteget a további fogyásban”

– magyarázta Harangi Mariann egyetemi tanár, a Belgyógyászati Klinika Anyagcsere Betegségek Részlegének vezetője.

Számos szövődménye lehet az elhízásnak

Azon túl, hogy az elhízás önmagában is egy betegségnek számít, számos szövődményhez is vezethet. Jelentősen növeli például a degeneratív ízületi betegségek, a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a meddőség kialakulásának kockázatát is.