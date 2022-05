Hogyan szadulhatunk meg a zsigeri zsírtól?

A zsigeri zsírral kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Dr. Bajnok Éva, a Duna Medical Center obezitológusa ismerteti.

A cukortól nő a zsigeri zsír?

Ha több kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit felhasználunk, akkor a felesleg zsír formájában raktározódik. Ez történhet a bőr alatt, egyenletesen elosztva testünkön, de akár a zsigerek között megbújva is. Ez utóbbit hívjuk zsigeri zsírnak és ez az a típus, amely nem csak esztétikailag zavaró, de súlyos egészségügyi problémákat okozhat. A zsigeri zsírszövet anyagcseréje ugyanis aktív, működése közben pedig olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek többek között gyulladást okozhatnak - ez az oka a legtöbb, elhízással összefüggő betegségnek is. Minél több zsírt raktározunk a belső szerveink között, annál nagyobb eséllyel alakulhat ki nálunk szív- és érrendszeri betegség, agyvérzés (stroke), cukorbetegség, magas vérnyomás, daganatos betegség, terméketlenség, reflux, zsírmáj, epekövesség, légzési probléma vagy akár depresszió is.

Cukorra, azaz szénhidrátra szükségünk van, elsősorban agyunknak, vörösvértestjeinknek, izmainknak. Egészségünk megőrzése érdekében napi kalóriaszükségletünk nagyjából felét - minimum 120 grammot - még diéta alatt is szénhidrát formájában érdemes bevinni. Különösen lényeges ez a nagy koncentrációt igénylő munkáknál, a fizikai aktivitásnál, terhesség és szoptatás alatt, illetve komolyabb társbetegségek esetén. Az azonban nem mindegy, hogy szénhidrátigényünket hüvelyesekből, gyümölcsből és gabonákból, vagy vitamint, rostot és egyéb tápanyagot sem tartalmazó cukros péksüteményekből fedezzük.

A zsigeri zsír eltüntetésének egyik kulcsa a helyes stresszkezelés. Fotó: iStock

Amit a BMI nem mutat ki

A BMI egy arányszám, ami a testmagasságunkhoz képest meglévő testtömeget mutatja meg, azt azonban nem különbözteti meg, hogy testsúlyt izom, csont, zsír vagy egyéb szövet alkotja-e. Ha otthon szeretnénk egy gyors mérést végezni, akkor érdemes megmérni a haskörfogatunkat: nőknél a 80-88, férfiaknál pedig a 94-102 centiméter feletti értékek jelezhetik a zsigeri zsír meglétét. Ha pedig nagyon pontosan szeretnénk látni, milyen a testünk összetétele, hol van izom, milyen a csontsűrűségünk, hol van víz, illetve hol bujkálhat a zsigeri zsír, akkor érdemes egy DEXA készülékkel végzett vizsgálaton részt vennünk, amely részletes képet ad a szervezetünkről.

Ne stresszeljünk!

Az elhízás egyik egyértelmű oka a stressz. A folyamatos feszültség ugyanis olyan anyagok, hormonok felszabadulását okozza, amelyek megakadályozzák a zsírbontást. Ha pedig még a stresszevés is jellemző ránk, akkor az esélyeink még tovább romlanak. Fontos tudni, hogy az alváshiány is elhízást okozhat.

Együnk változatosan!

A csökkentett energiatartalmú, mégis változatos étkezés nagyon fontos. Ezért ajánlott zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű illetve proteinben gazdag gabonaféléket, csökkentett zsírtartalmú tejterméket, sovány húst és olajos magvakat fogyasztani. Ilyen diéta mellett extra vitaminbevitel is ritkán szükséges (a D-vitamin kivételével). Ráadásul ez az étrend lényegében mindenféle betegség vagy ételintolerancia esetén tartósan alkalmazható - szükség esetén kisebb módosítással.

Minden mozgás hasznos

A hasi zsírszövetet nem a hátfájásig ismételt hasizom gyakorlattal, hanem aerob - azaz viszonylag lassú pulzusszámmal végzett, ugyanakkor hosszan kitartott - gyakorlattal lehet eltüntetni. A törzsizomzat megerősítésére és a tónusok javítására a core-edzés a legjobb, később pedig be lehet iktatni az edzésekbe a nagy intenzitással végzett - kardio vagy anaerob - gyakorlatokat is. Általános igazság tehát, hogy mindenféle mozgás hasznos, de a zsírszövet eltüntetése céljából az elsőként említett zsírégető gyakorlatok a legideálisabbak. Az edzés azért is fontos, hogy ne az izmunkból fogyjunk, ráadásul a rendszeres mozgás még az anyagcserét is javítja.