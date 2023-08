Boldogkői Zsolt: itthon is terjedhet az új koronavírus-variáns

Július végén azonosították Angliában az omikron Eris névre keresztelt új variánsát, addigra azonban a világ több országában is gyorsan terjedni kezdett. Boldogkői Zsolt az InfoRádióban azt mondta, az Eris azért csak mostanában került be a hírekbe, mert a koronavírus az elmúlt időszakban kezdett el igazán erős dinamikával terjedni, valamint a kórházba kerülések száma is nemrégen emelkedett meg drasztikusan, egy hónap alatt 12 százalékkal.

Nem lesz szükség „össznépi” oltásprogramra

A szakember szerint az időjárási körülmények is kedveznek a kórokozó terjedésének, ugyanis a mostani nyáron nagyon sok csapadék hullott, ami miatt az emberek sokszor zárt helyiségekbe kényszerülnek. A vírus terjedésének pedig kedvez a nedves és párás levegő, illetve az alacsony UV sugárzás.

A jelenlegi tünetek nem súlyosabbak a korábbiaknál, viszont az Eris valószínűleg gyorsabban terjed, mint az egyébként is gyors más omikronvariánsok. A korábban jellegzetesnek mondott tünetek, például a szaglásvesztés sem jellemző már erre a variánsra, illetve kevésbé okoz olyan komoly komplikációkat, mint a lélegeztetőgépre kerülés vagy a halál – mondta el a biológus.

A jelenlegi tünetek nem súlyosabbak a korábbiaknál. Fotó: Getty Images

Boldogkői Zsolt úgy gondolja, az Eris valószínűleg jelen van már Magyarországon is, csak senki sem tudja, milyen arányban. Mint mondta, jelenleg nincs olyan szakember, aki pontosan meg tudná mondani, mi történik majd a következő hetekben. Az a valószínűbb, hogy a következő hónapokban nem kell „össznépi” oltásprogramot szervezni. A biológus szerint lehet, hogy csak az immunbetegeknek, az időseknek kell majd felvenniük az oltást, de az sem kizárt, hogy még erre sem lesz szükség.