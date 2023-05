Baleseti sebész: ezért ne hagyd soha magára a gyereked!

Bizonyára sokan emlékeznek a közelmúltbeli esetre, amikor elektromos húsdarálóba szorult egy kétéves kislány keze. A komoly csont-, ideg- és ínsérülések ellenére a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben sikerült megmenteni a sérült végtagot, a beavatkozás után a sérült szövetek keringése rendeződött, és azóta se jelentkeztek fertőzésre utaló jelek. Dr. Ringwald Zoltán, a Sebészeti és Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvosa lapunknak elmondta: mint minden kezet érintő súlyosabb sérülésnél, ebben az esetben is kizárólag a vér nélküli műtét jöhetett szóba. „Ilyenkor egy vérnyomásmérő szerű mandzsettát fújunk fel a gyerek felkarján, ami egy rövid ideig megállítja a végtag keringését. Rendkívül apró részleteket – ereket, idegeket, ínakat, ízületi tokot, ínhüvelyt – kell ugyanis rekonstruálnunk, amik mind nagyon fontos szerepet töltenek be a kéz funkciójában. Ezt pedig egy apró vérzés is megnehezítené” – magyarázta a főorvos.

A kislány jó eséllyel mindenre fogja tudni használni a kezét, és a szörnyű balesetre csupán egy-két heg emlékezteti majd. Ő már otthon gyógyul és teljesen jól van, azonban nem mindenki ilyen szerencsés. Bár a hasonló, kezet-lábat érintő baleseteknél alapvetően mindig a végtag megtartására törekednek, ha azonban a keringés nem állítható helyre, sajnos előfordul, hogy amputációra van szükség.

„Csak az elmúlt három napban három ilyen esetünk is volt, mindhárom gyerek mindössze másfél éves. Egyikük egy betonkeverőbe nyúlt bele, ami az ujjvégeit szakította le, a másiknak a lába került egy fűnyírótraktor tengelyébe, ami szintén nagyon súlyos roncsolást okozott, a harmadik gyermeknek pedig ötéves testvére állította bele koponyájába a kapa végét, a koponyacsontot teljesen átlyukasztva” – számolt be a súlyos balesetekről a sebész. Hangsúlyozta: a kisgyerek soha nem téveszthető szem elől, különösen idegen helyen, ahol nem tudhatjuk előre, milyen veszélyforrások okozhatnak balesetet.

A szekrényeket a falhoz kell rögzíteni. Fotó: Getty Images

Jobb elkerülni a bajt

Mivel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet országos sürgősségi és baleseti központként folyamatosan fogadja az ellátásra szoruló betegeket, Dr. Ringwald Zoltán praxisa során számtalan vészhelyzettel találkozott már. Szerinte a kockázatokat úgy lehet minimálisra csökkenteni, ha a gyereknek lehetősége sincs a veszély közelébe kerülni. A húsdarálóhoz hasonló elektromos eszközöket például mindenképp tároljuk áramtalanítva, a traktoros fűnyírást és kerti szerszámokat pedig tegyük el és időzítsük a feladatokat akkorra, amikor épp nincs a kertben kisgyermek.

Ezek persze nem mindennapos esetek, sokkal több balesetet okoz például a trambulin nem megfelelő használata. Fontos, hogy lehetőleg hatéves kor alatt, illetve egyszerre többen ne használják – húzta alá a szakember. Bár kisebb gyerekeknél, de szintén súlyos sérüléseket tud okozni a bébikomp, ami a sebész szerint teljesen értelmetlen, ráadásul rendkívül veszélyes. Beakadhat, eldőlhet vagy legurulhat ugyanis a lépcsőn a gyerekkel együtt, aki így még az esést sem képes tompítani, hiszen be van zárva egy merev eszközbe. Bár a szülőnek lehet, hogy könnyebb ebbe tenni a gyereket, próbáljunk inkább neki olyan biztonságos tereket kialakítani, amikben kúszhat-mászhat kedvére, erre ugyanis a mozgás- és a pszichés fejlődéséhez is szüksége van.

A konyha és a fürdőszoba veszélyes terep

Minden polcot, még a cipőszekrényt is rögzíteni kell, a gyerek ugyanis kíváncsi, felmászik a szekrényre, vagy kihúzkodja a fiókjait, ami így elbillenve, felborulva szintén súlyos sérüléseket tud okozni. Fontos még, hogy főzés közben ne engedjük a tűzhely közelébe a kicsiket, illetve tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket. A mosogatógépbe például a késeket, hegyes eszközöket mindig élükkel lefelé pakoljuk be, mert előfordulhat, hogy a gyerek véletlenül belenyúl vagy beleül az éles tárgyakba – osztotta meg a szakember. Elmondása szerint szintén nem ritka, hogy a kicsik beledugják a lefolyóba az ujjukat, amit aztán visszafelé már nem tudnak kihúzni. A szülők ilyenkor a lecsavarozott lefolyóval együtt viszik be hozzájuk a gyereket.

Főzés közben sose engedjük a tűzhelyhez a gyereket! Fotó: Getty Images

Akkoriban egy picurka garzonlakásban éltünk, ezért biztos voltam benne, hogy oda tudok figyelni a kislányomra főzés közben, hiszen gyakorlatilag egy helyben állva végeztem a konyhai munkát. Mászott körülöttem, néha felállt, de a tűzhelyt nem érte el, ezért nem is gondoltam veszélyesnek. Kinyitottam a sütő ajtaját, és elfordultam egyetlen pillanatra, hogy elérjem a tepsit, amit majd a sütőbe teszek. Ez alatt a pillanat alatt Lili felmászott a sütő ajtajára és így már elérte a forró főzőlapot, amire rá is tenyerelt. Szinte azonnal felhólyagosodott a tenyerén a bőr, úgyhogy lélekszakadva rohantunk vele a kórházba – mesélte honlapunknak egyik olvasónk, Adél, aki kezdő anyukaként akkor még nem tudta, mennyire találékonyak a totyogók. Szerencsére nem lett nagyobb baj, a balesetnek később nyoma sem maradt, azóta viszont tudja: olyasmire is képesek a kicsik, amire nem is számítanánk.

Elemek, tisztítószerek és társaik

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a gombelemet lenyelve a nyelőcsőben összezár az áramkör, és néhány órán belül súlyos égési sérüléseket okoz. Fontos tehát, hogy ne legyen a játékokban gombelem, vagy ha mégis, azt ne tudja kiszedni a gyerek – hangsúlyozta a szakember, aki azt is rengetegszer elmondta már, hogy üdítős flakonba nem szabad mosószert tölteni, mert a kisgyerek így azt hiszi, ihat belőle. Legutóbb két nappal ezelőtt láttunk el egy ilyen esetet, sajnos még annak is súlyos következményei lehetnek – közölte.

A tisztítószereket zárható, vagy a kicsi számára elérhetetlen szekrényben tároljuk! Fotó: Getty Images

A tisztítószerek közül a mosó- és mosogatókapszula a legveszélyesebb, ezekről ugyanis könnyedén azt hiheti a kisgyerek, hogy szép színes cukorka, nem csoda tehát, ha meg akarja kóstolni. Ezeket is olyan helyen kell tartani, ahol esélye sincs hozzáférni. Szintén nem ritka eset, hogy lefolyótisztítás közben a szép színes granulátummal teli flakont leteszik a földre, ahol nyilván egyből felkelti a gyerek figyelmét. A szakember ezért azt tanácsolja, hogy a lefolyótisztítást időzítsük akkorra, amikor a gyerek nincs a közelben, ezek a szerek ugyanis iszonyatos sérüléseket tudnak okozni a nyelőcsőben. Bár a tapasztalatok szerint a gyógyszerek elzárására már jobban odafigyelnek a szülők, alkoholhoz azonban nem ritkán még mindig hozzáférhetnek a kicsik, erre szintén jobban oda kellene figyelni.

Csengetett a postás, ezért kiszaladtam a függőfolyosóra, Mátét pedig nem akartam felöltöztetni arra a tíz másodpercre, mert hideg tél volt. Átvettem a levelet, és ezalatt ő belülről elfordította a bejárati ajtón a zár alá beépített biztonsági kallantyút – idézte fel élete egyik legijesztőbb élményét Zsuzsa, akinek kisfia ekkor mindössze másfél éves volt. Hiába kiabált be neki, mit kell tennie, fia csak zokogott, ezért a tűzoltóság segítségét kérte. A történet szerencsés véget ért, ám Zsuzsa azóta egyetlen percre sem veszi le a szemét Mátéról.

Játssz vagy egyél!

A félrenyelés is gyakori, aminek lehetőségét persze teljesen kizárni nem lehet, de érdemes odafigyelnünk néhány dologra ezzel kapcsolatban is. „Vagy eszünk, vagy játszunk. Csak a játék végeztével, nyugodt, ülő gyereknek adjunk ennivalót” – hívja fel a figyelmet a szakember, aki szerint ha a gyerek biztonságosan és mindent rendesen megrág, négyévesen már kaphat akár mogyorót is, de van, aki csak iskolás korában érik meg erre. Mindenképp törekedjünk azonban rá, hogy ha a kicsi szájában van valami, akkor ne futkározzon, eséskor ugyanis a nyalóka, a ceruza, a toll, vagy akár a szívószál is súlyos sérülést tud okozni a torokban, illetve a szájpadláson.

A legfontosabb tehát, hogy mindig legyünk jelen, a legtöbb gyerekbaleset ugyanis akkor fordul elő, amikor hiányzik a felnőtt felügyelet. Bizonyos életkor fölött például egy gyerek megpróbálhatja magának felvágni, megpucolni a gyümölcsöt, de fontos, hogy akkor is mindig csak őrizet mellett gyakoroljon.

A megfelelő óvintézkedésekről, illetve a baj esetén szükséges teendőkről a Heim Pál gyermekkórház szakemberei a sebeszekagyermekekert.hu oldalon, illetve a Gyerekwebész Facebook oldalon válaszolnak a szülők kérdéseire.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!