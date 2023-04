Még aggasztóbb problémát jelenthetnek a mikro- és nanoműanyagok, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Egy friss kutatás alapján alig két órával azután, hogy a szervezetbe jutottak, a véráramba bekerülve elérik az agyat - írja az IFLScience. Ott pedig számtalan súlyos problémát okozhatnak. "Az agyban a műanyagrészecskék gyulladást okozhatnak, idegrendszeri és neurodegeneratív betegségekhez vezethetnek, mint például az Alzheimer- és a Parkinson-kór" - nyilatkozta Lukas Kenner, az egereken végzett kísérlet egyik vezetője.

A mikroműanyagok mindenütt ott vannak, hiszen gyakorlatilag az élet minden területen használunk vagy érintkezésbe kerülünk műanyag eszközökkel. Már az emberi méhlepényben is felfedezték őket.

Körülvesznek minket a mikroműanyagok. Fotó: Getty Images.

Általában úgy jutnak be a szervezetbe, ha például műanyag palackokból iszunk, vagy műanyag evőeszközt használunk. Palackozott vízből egy év alatt átlagosan 90 ezer műanyag részecske jut egy emberbe. Bár azt eddigi kutatások alapján is lehetett tudni, hogy a mikroműanyagok keringenek a szervezetben, eddig nem volt világos, hogy az agyba is el tudnak-e jutni.

A kísérletben a vizsgált egereknek szájon át adtak mikroműanyagot, majd 2-4 órával később elaltatták és felboncolták őket. Arra jutottak, hogy nem az összes, csak a legkisebb mikroműanyagok jutottak el az agyukba.

Számítógépes szimulációk segítségével a csapat egy passzív transzportmechanizmust azonosított. Ez alapján a koleszterinmolekulák segítik a mikroműanyag-részecskéket az agyba. Abban bíznak, hogy további kutatások segítségével jobban meg tudják érteni a mikroműanyagokat, valamint az egészségre gyakorolt hatásukat.

