Már a spermában is ott lehetnek a mikroműanyagok

Mikroműanyagokra bukkant minden vizsgált spermamintában egy kínai kutatócsoport - olvasható az Interesting Engineering oldalán. Mindez a romló termékenységi rátát is magyarázhatja a szakemberek szerint.

A kutatók 36 egészséges felnőtt férfitól gyűjtöttek spermamintát, akik Kína keleti részén, Jinanban éltek. A résztvevők egyike sem él, vagy dolgozik olyan környezetben, ami miatt az átlagosnál nagyobb mértékben érintkeznének műanyagokkal. A kutatók megvizsgálták a mikroműanyag polimerek mennyiségét és típusait, illetve azt is, hogyan hatnak ezek a termékenységre. Összesen nyolc különböző polimert azonosítottak, amelyek közül a leggyakoribb a polisztirol volt, 31 százalékkal. A szakértők szerint a spermiumok mozgékonyságát is negatívan befolyásolhatják ezek a mikroműanyagok, ami a termékenységre is rossz hatással lehet.

A mikroműanyagok a világ óceánjainak mélyétől a felső légkörig szinte mindenhol megtalálhatók. Korábbi kutatások már arra a következtetésre jutottak, hogy egy átlagos ember hetente körülbelül egy hitelkártyával egyenértékű műanyagot fogyaszt el. A műanyagok többféle módon is bejuthatnak a szervezetbe, például ha műanyag palackokból iszunk, belélegezzük a levegőben lebegő részecskéket, vagy műanyag edényben melegített ételt fogyasztunk. A kutatók azt is megjegyzik, hogy ma már gyakorlatilag lehetetlen elkerülni a mikroműanyagok lenyelését.