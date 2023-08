Az ausztrál nő szerint véletlenül sütött mérges gombából

Ahogy azt mi is megírtuk, három ember rosszul lett, majd meghalt az ausztráliai Leongathában, miután ugyanabból a gombát is tartalmazó ételből ettek. A rendőrség szerint gyilkos galóca okozta a tragédiát, és felmerült a szándékos mérgezés gyanúja is.

Az ételt készítő Erin Patterson nyilatkozata szerint valóban tett szárított gombát a Wellington bélszínbe, de nem tudta, hogy mérgező fajtáról van szó - írja a BBC. A halálos áldozatok között van a nő volt anyósa és apósa, Gail és Don Patterson, valamint Gail nővére, Heather Wilkinson. Wilkinson férje is evett a gombából, az ő állapota továbbra is kritikus, új májra van szüksége.

Az ausztrál nő nem árulta el, hol vette a gombákat. Fotó: Getty Images

Az ebédre még hivatalos volt Erin volt férje is, aki viszont az utolsó pillanatban lemondta a találkozót.

A nő szerint másnap ő maga is rosszul lett, és kórházba is került, ahol sóoldatos infúziót kapott, valamint gyógyszert májkárosodás ellen. A maradékból a gyermekei is ettek, ők viszont magából a gombából nem, azt ugyanis lekaparták a Wellington bélszínről, mivel nem szeretik.

A boltok megnevezése nélkül annyit árult el, hogy a gombák egy részét egy szupermarketben vette, de egy ázsiai élelmiszerüzletből is vásárolt hónapokkal korábban. Ami maradt az ételből, azt a kórház toxikológusai vizsgálják.