Egy beoltott elmesélte, hogyan érzi magát, miután megkapta az AstraZeneca vakcináját. Részletek!

A vírusok nagyon egyszerű lények, egyszerű felépítéssel, emiatt tudnak könnyen alkalmazkodni a változó környezethez. A koronavírus esetében is ez történik, a védekezés kényszeríti változásra a vírust - mondta el Galgóczi Ágnes a Magyar Hírlapnak adott interjújában. Hozzátette, ez nem mindig jelent veszélyes változást. A brit vírusvariáns esetében azonban egy más tulajdonságú vírustörzsről beszélhetünk, mint ami a tavaszi vagy az őszi hullámban dominált - ez a változat a fiatalabb korosztályok körében is nagyobb arányban okoz megbetegedéseket, és jóval könnyebben is terjed. Az eredeti koronavírustörzs reprodukciós rátája 2,3-2,5 volt, a brit variánsé azonban három feletti. Mint elmondta, Magyarországon már több száz esetben mutatták ki a koronavírus brit variánsát, a jelenlegi járványdinamika alapján feltételezhető, hogy a fertőzések nagy részét ez a mutáció okozza, ezért a diagnosztika is arra állt rá, hogy a vírusnak ezt a variánsát keresik a tüneteket mutató betegeknél.

A kellő mértékű átoltottság megszakíthatja a fertőzési láncot. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Az oltások megszakíthatják a fertőzési láncot

Az epdiemiológus szakember az interjúban arra is kitért, hogy a COVID-19 elleni védőoltások nem feltétlenül akadályozzák meg a fertőződést, ám a betegség lefolyásának súlyosságát mindenképp csökkentik. A kutatások továbbra is zajlanak, a szakértők folyamatosan nyomon követik az oltottakat, hogy a hosszú távú védettségről elegendő információt szerezzenek, jelenleg azonban még nem tudni biztosan, hogy szükség lesz-e a jövőben egy vagy több emlékeztető oltásra, netán évenkénti újraoltásra, mint az influenza esetében. Ennek ellenére fontos, hogy minél többen megkaphassák a vakcinát, hiszen ha egy populációban nagy az átoltottság, a vírus nem talál fogékony embert, akit megfertőzhet, azaz a fertőzöttségi láncot meg tudjuk szakítani az oltásokkal. Galgóczi Ágnes szerint a nyájimmunitáshoz szükséges arány matematikai képletekkel kiszámolható, ennek egyik tényezője a vírus reprodukciós rátája, épp ezért minél magasabb egy variáns fertőzőképessége, annál magasabb átoltottságra van szükség a megfékezéséhez.

h i r d e t é s

Idővel megszelídülhet a koronavírus

A szakértő szerint az infektológusok többsége úgy véli, idővel a koronavírus az influenzáshoz hasonló, szezonális vírussá szelídül - várhatóan az ősztől tavaszig tartó légúti fertőzések időszakában kell majd számolnunk vele. A védőoltással azonban enyhébbé tehetjük a betegség lefolyását, így elkerülhető az újabb pandémia kialakulása. Az NNK járványügyi osztályvezetője hozzátette, eddig is léteztek koronavírusok, amelyek szezonálisan orrfolyásos, náthás megbetegedést okoztak, csak ezeket nem diagnosztizálták, mert járványügyi szempontból nem volt szükséges nyomon követni őket.

Hiába a védőoltás, a vakcinázás után sem dobhatjuk el végleg a maszkot. Erről szóló cikkünkben elolvashatja, milyen ajánlásokat érdemes betartaniuk azoknak, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját.