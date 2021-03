Koronavírus: nem segít a D-vitamin a súlyos betegeken

A járvány kitörése óta számos vitamin hatását vizsgálták a koronavírussal fertőzött emberek egészségére. Kiemelt figyelmet kapott a D-vitamin, amelyről köztudott, hogy a hiányban szenvedők gyakrabban kapnak el fertőzéseket és immunrendszerük is nehezebben birkózik meg a kórokozókkal. Brazil kutatók most arra voltak kíváncsik, hogy a kórházi kezelést igénylő emberek állapotán javíthatnak-e nagy dózisú D3-vitamin-kezeléssel. Az eredményekről a Journal of the American Medical Association című lapban számoltak be.

A súlyos eseteken nem segít a D-vitamin

A Sao Paulo Egyetem munkatársai közepesen súlyos és súlyos COVID-19-ben szenvedő kórházi betegeket vizsgáltak meg 2020. június 2. és augusztus 27. között. A vizsgált 240 beteg fele egyszeri, nagy dózisú D3-vitamint kapott, míg a másik 120 embernek placebó készítményt adtak. Eredményeik szerint a kórházban töltött idő tekintetében a két csoport között nem figyeltek meg számottevő különbséget, vagyis a D-vitamin sem csökkentette le az ápolás időtartamát.

A súlyos állapotú betegeken nem segített a D-vitamin-kezelés. Fotó: Getty Images

A kezelés nem befolyásolta a halálozások számát és lélegeztetőgépre is ugyanakkora arányban kerültek a D-vitamint, illetve a placebó készítményt kapó betegek. Mellékhatásokat nem okozott a kezelés - egyetlen esetben jegyeztek fel hányingert -, viszont úgy tűnik, a súlyos, kórházi kezelést igénylő eseteknél ez a terápia hatástalan.

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy a megfelelő D-vitamin-szint elengedhetetlen a szervezetünk egészséges működése szempontjából. A Semmelweis Egyetem egy korábbi, országos reprezentatív felmérése kimutatta: a magyar lakosság 94 százaléka D-vitamin-hiányos, ami miatt fogékonyabb a különböző fertőzésekre, így a koronavírusra is.