Koronavírus: hiába az oltás, a maszknak maradnia kell

A legbiztonságosabb módja annak, hogy visszatérhessünk a maszkmentes élethez, ha mindenki megkapja az új típusú koronavírus okozta COVID-19 elleni oltást. De csak azért, mert mi már esetleg megkaptuk a vakcinát és védettek vagyunk, még nem téphetjük le azonnal a maszkunkat. A CNN.com összegyűjtötte, valójában hogyan hátráltatná a védekezést és a normális élethez való visszatérést egy ilyen viselkedés, arról nem is beszélve, mekkora veszélybe sodorhatják a barátaikat és családtagjaikat azok, akik így gondolkodnak és cselekednek.

Hetekbe telik, mire az oltás tényleg hat

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a vakcináció csak akkor tekinthető teljesnek, ha az érintett megkapta az oltás mindkét adagját (egy dózisúnál nyilván csak egyet), s eltelik utána legalább 2-3 hét, amíg kialakul a szervezet természetes védekező képessége. Tehát egyáltalán nem okos ötlet az oltás beadását követően azonnal mellőzni a maszkhasználatot, hiszen olyankor még mi magunk sem vagyunk védettek.

A barátaink és a családtagjaink elkaphatják tőlünk

Nagyszerű, ha mi már sorra kerültünk és felvehettük a COVID-19 elleni oltást, sőt már annyi idő el is telt azóta, hogy kialakult a védettségünk. Ne feledjük azonban, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz a családtagjainkra és barátainkra, akik lehet, hogy jóval hátrébb állnak az oltási rangsorban. Bár egyre több adat utal arra, hogy a beoltottak nem terjesztik a SARS-CoV-2-t, sajnos minden kétséget kizáróan még nem sikerült ezt bizonyítani, ezért még mindig megvan annak az esélye, hogy egy vakcinált ember tünetmentesen terjeszti a koronavírust környezetében. Ezt is vegyük számításba, amikor a maszkhasználatról döntünk, hiszen ki az, aki kockáztatná, hogy a számára legfontosabbak életét sodorja veszélybe?

Még az oltottaknak is korai arról ábrándozni, hogy végre letéphetik a maszkot. Fotó: Getty Images

Csinálhatok egyáltalán bármit maszk nélkül?

Jogosan merülhet fel a fenti kérdés az oltottakban, melyre az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adott ki válaszul egy listát. A beoltottak az utolsó oltást követő 2-3 hét után már:

nyugodtan meglátogathatnak egy másik beoltottat otthonában, anélkül, hogy maszkot viselnének, vagy fizikai távolságot tartanának.

meglátogathatják maszkviselés vagy távolságtartás nélkül egy olyan háztartás tagjait otthonukban, ahol minden embernek alacsony a kockázata arra, hogy súlyos COVID-19 alakuljon ki nála.

Kihagyhatják a karantént és a tesztelést, ha kiderült, hogy tünetmentes COVID-19-beteggel érintkeztek. A szimptómákat ennek ellenére is nekik is figyelniük kell 14 napig! (Ez Magyarországon egyelőre még csak terv, de nem lépett életbe ilyen rendelkezés.)

Ezt kell tennie a beoltottaknak

A teljes beoltottság azonban nem jelenti azt, hogy ész nélkül szaladgálhatunk bárhová és figyelmen kívül hagyhatjuk az összes járványügyi szabályt. Az egészségügyi szakemberek szerint ezt kell tudnia és betartania a vakcináltaknak:

Mindig viseljünk maszkot és tartsunk távolságot, ha még be nem oltott emberekkel találkozunk, főképp, akiknél fokozott a súlyos COVID-19 kialakulásának kockázata.

Mindig viseljünk maszkot és tartsunk távolságot, ha olyan beoltatlan emberekkel találkozunk, akik különböző háztartásokban élnek.

Nyilvános helyen minidig tartsunk távolságot.

Kerüljük a közepes vagy nagy tömeget.

Kerüljük a rosszul szellőző nyilvános helyeket.

Mossuk meg gyakran kezeinket meleg vízzel és szappannal.

Teszteltessük magunkat koronavírusra, ha betegnek érezzük magunkat.

A maszkviseléssel így segítünk

Az emberek gyakran kérdezik, "mikor tér vissza az élet a normál kerékvágásba, amikor már nem kell többé maszkot viselnem?" - mondta a CNN-nek dr. Leana Wen, sürgősségi orvos, aki szerint azonban nem ez a helyes megközelítés. Azt szeretnénk, ha kinyithatnának az üzletek, ha az iskolákban végre folytatódhatna a személyes jelenlétű oktatás. Ehhez azonban egyelőre maszkra van szükség - így a szakember, aki szerint ezzel a vakcináltak a be nem oltottaknak is példát mutatnak, különösen a gyerekeknek. Wen szerint addig kell a maszkokat hordanunk, amíg el nem érjük a nyájimmunitást, ami szerinte Amerikában 70-85 százalék, és reményei szerint már akár idén nyárra bekövetkezhet. Ráadásul, mint mondta, nemcsak az oltottak, de azok is emelik az arányt, akik átestek a COVID-19-en. "Még egy kicsit tartsunk ki, és akkor végre pontot tehetünk ennek a pandémiának a végére" - biztatott mindenkit a szakember.

