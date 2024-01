Eddig nem zavartak a frontok? Ez most változhat

Szerdán még repkedtek a mínuszok, csütörtökön már 10 fokkal magasabb volt a hőmérséklet, mint lenni szokott ilyenkor, pénteken pedig hóesésre lehet számítani. Ez a kiszámíthatatlanság várhatóan a következő években sem fog változni – hangzott el az RTL Fókusz című műsorában.

A szélsőséges időjárásváltozás a szívet is megterheli. Fotó: Getty Images

Már nem csak a frontérzékenyeket érinti

Több mint tíz százalék azoknak az aránya, akiknek nem megy olyan könnyen ez az alkalmazkodás. Ez lehet örökletes, de jöhet a korral vagy okozhatja túlterheltség is – mondta el a műsorban Pintér Ferenc. A meteogyógyász hangsúlyozta: itt nem csak migrénes fejfájásra kell gondolni, akár szív vagy keringési problémák is felmerülhetnek. Sőt, ilyenkor megnő a stroke és az infarktus kockázata is.

A szervezetünknek rendkívül sűrűn és nagyon nagy mértékben kellene alkalmazkodnia a változó körülményekhez. Nem csak a frontokra kell gondolni. A tartós hideghullámoktól kezdve a szeles időszakokon át a légszennyezettségig – ezek mind befolyásolják szervezetünk működését, és folyamatosan terhelik azt. Nem csak azokét, akik érzékenyek rá.

A kutatók szerint éghajlati válsággal állunk szemben, és mindent meg kell tennünk, hogy megelőzzük a klímakatasztrófát, ám egyesek szerint a globális felmelegesdést már képtelenség visszafordítani. A kiszámíthatatlan klíma ráadásul nem csak szervezetünket, de a mezőgazdaságot is megterheli, ami az emelkedő élelmiszerárakon is látszik.