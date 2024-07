Problémát jelezhet a bordák alatti fájdalom

Létfontosságú szerveink számára biztosít védett helyet a bordáink mögötti terület. A külső sérülésektől, behatásoktól hatékonyan óvják és körülölelik a tüdő, szív, és a légcső területét. Ha fájdalmat érzünk a bordáink alatt, elsősorban szívproblémákra gondolunk, de számos más ok húzódhat a háttérben.

A bal bordaív alatti fájdalom

A bal bordaív alatti szúró jellegű fájdalom okai közé tartoznak a törött vagy zúzódott bordák, az IBS (Irritábilis Bél Szindróma), az IBD (gyulladásos bélbetegség), hasnyálmirigy-gyulladás, a léphez kapcsolódó problémák, gyomorhurut, mellhártyagyulladás, vesével és szívvel kapcsolatos állapotok. Azonban nem minden fájdalom jelent ezen a területen komoly problémát. A törött vagy zúzódásos bordák sérülései a hirtelen történő mellkasi mechanikus ütésekből származhatnak. A sérülés oka lehet elesés, baleset, sport tevékenységből származó szerencsétlen esés. A fájdalom erős és éles lehet, a regenerációhoz pedig több hét szükséges. A bordaporcgyulladás (Chostochondritis), a bordát a szegycsonttal összekötő porc gyulladása. A betegség okozta fájdalom, szívroham vagy más szívbetegségek fájdalmát utánozhatja, ezért nagy riadalmat okozhat.

Tévhit, hogy szívinfarktus esetén a bordák között érezhetünk fájdalmat. A legjellemzőbb a szegycsont mögötti éles fájdalom, de kisugározhat a karokba, vállba, állkapocsba, fogakba, hátba, sőt a hasba is. (ezért akár gyomorrontás tüneteit is utánozhatja) Társuló tünetek lehetnek: légszomj, köhögés, szédülés, eszméletvesztés, hányinger, hányás, erős izzadás, félelem, szorongás. Ahhoz, hogy a diagnózist mihamarabb felállíthassák, további vizsgálatok szükségesek.

Jobb bordaív alatti fájdalom

Számos szerv található a has jobb felső kvadránsában közvetlenül a bordák mögött és alatt – ezek közé tartozik a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a jobb vese és a nyombél, a vékonybél egy része, közvetlenül a gyomron túl. A jobb bordaív alatti fájdalmat egy hirtelen megfeszült vagy meghúzódott izom is okozhatja, de ebben az esetben azonnal tisztában vagyunk az okkal, mert jellemzően ez egy testi túlterhelés után következik be. Olyan egyszerű oka is lehet az itt megjelenő fájdalomnak, mint a kifacsart testhelyzetben történő alvás, amely másnapra fájdalmas mozdulatokat okoz.

Mégis, elsősorban ilyenkor a máj problémája merülhet fel. A fájdalom, amelyet a máj betegségétől eredhet, lehet tompa vagy erős. Ha további jellegzetes tünetek társulnak, azonnal orvoshoz érdemes fordulni: sárgaság, bőrviszketés, elsötétedett vizelet, a széklet színének megváltozása (beleértve a halvány vagy feketés színű székletet), fáradtság és étvágytalanság.

A test ezen részének fájdalma továbbá összefügghet az epehólyag problémáival is, amely a test jobb oldalán, a máj alatt található. Az epehólyag krónikus gyulladása szintén a bordák jobb oldalán érezhetőek, illetve epekő képződése esetén a has felső részétől ebbe az irányba sugárzó, rendkívül intenzív fájdalom tapasztalható.

Bármely borda alatti fájdalom jelentkezése esetén kiemelten fontos figyelni, hogy milyen egyéb tüneteink, ismert betegségeink vannak és ennek tudatában forduljunk orvosunkhoz.