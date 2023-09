A Duna-parton ücsörgött egy pengével, rendőrök mentették meg

A rendőrség állampolgári bejelentés nyomán kezdett kutatni egy ismeretlen nő után. Valaki ugyanis arról értesítette a hatóságot, hogy az utcán sétálva fültanúja volt egy beszélgetésnek, amelynek során a vele szemben elhaladó fiatal hölgy azt mondta a telefonjába, hogy le fog ugrani a közeli Pentele hídról – olvasható a police.hu beszámolójában.

A dunaújvárosi Pentele híd, amely Kisapostagot köti össze Dunavecsével, egyúttal a Dunántúlt az Alfölddel. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A rendőrség járőrei azonnal elindultak, hogy megkeressék a nőt. Eközben egy másik bejelentés is érkezett, miszerint egy fiatal lányt láttak a Duna mellett lévő gátnál. Az egyenruhások végül itt meg is találták a vízpart mellett egy padon ülve.

A 27 éves nő addigra gumival elszorította a könyökhajlatát, kezében pedig egy pengét szorongatott. A rendőrök rövid beszélgetés után elvették tőle a pengét. Mivel azonban a padon alkoholt és gyógyszert is láttak, kihívták hozzá a mentőket. Mint kiderült, a nőt elhagyta a párja, illetve édesanyjával is összeveszett. Gyógyszert ugyanakkor nem vett be, így a járőrök még éppen időben megmentették attól, hogy végzetes lépésre szánja el magát.

A történtek kapcsán a rendőrségi közlemény arra hívja fel mindenki figyelmét, hogy a krízishelyzetekre sosem az öngyilkosság a megoldás. A rendőrség ezen a linken összegyűjtötte azon szervezetek elérhetőségeit, amelyek segítséget tudnak nyújtani az érintettek számára.