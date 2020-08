Így nem hízunk el a nyaralás alatt

Nyaralás alatt szeretünk jókat enni és sokat pihenni, ez sajnos könnyen vezet plusz egy-két kilóhoz. Somogyi Krisztina, a Duna Medical Center dietetikusa nem teszi sem a lángost, sem a sült kolbászt tiltólistára, de mértékletességre int, ha nem akarjuk a nehéz ételek miatt fáradtan és emésztési gondokkal tölteni a szabadságunkat.

Ha megnézzük a hazai strandok kínálatát, a klasszikus ötös szinte mindenhol megtalálható: lángos, sült hekk, sült kolbász, sült krumpli és végezetül a palacsinta. Természetesen a nyaraláshoz és pihenéshez hozzátartoznak ezek az ételek, de ne felejtsük el, ilyenkor sokkal kevesebbet mozgunk, a hőségben a fokozott folyadékveszteség miatt eleve egy picit gyengébbnek érezzük magunkat, a nehezen emészthető ételek pedig ezt a fáradtságérzést tovább fogják fokozni. Ha nem szeretnénk a délutánokat "kajakómában" tölteni, akkor érdemes kerülnünk a magas kalóriatartalmú, túl cukros vagy zsíros, vagy bő zsírban sült ételeket. Felezzük meg a lángost, együnk mellé egy salátát!

Mi számít nehéz ételnek?

Nehéz ételeknek azok számítanak, amelyeknek az emésztése több órát vesz igénybe. Onnan lehet tudni, hogy túl sokat vagy nehéz, nehezen emészthető ételeket ettünk, hogy fáradtak leszünk étkezés után, mert a szervezet az agytól "elvonja" a vért és a hasi, zsigeri rendszerre áthelyezi a hangsúlyt, hogy ezzel is segítse az emésztési folyamatokat. Nehezen emészthetőek főként a vörös húsfélék, a bő zsírban sült ételek és bizonyos tésztafélék is (pl.: kelt tészták: lángos, friss fehér kenyér). Így, ha nem végzünk nehéz fizikai munkát, akkor feleslegesen visszük be ezekkel az ételekkel járó plusz kalóriákat.

A fehér kenyér nehezen emészthető, nyaralás alatt kerüljük. Fotó: 123rf.com

Együnk, csak ne annyit!

Észre sem vesszük, de a melegben nem is kívánjuk annyira az ételeket, leginkább csak megszokásból eszünk. Ha valójában odafigyelnénk magunkra, éreznénk, hogy a kényeztetés a szervezet számára az lenne, ha kevesebbet ennénk. Pont annyival kellene kevesebbet ennünk, amennyivel kevesebbet is mozgunk, hozzávetőlegesen napi minimum 200-400 kcal-val. A mobilalkalmazások világában, a lépésszámláló programok terjedésével mindenki egyénileg követheti, mikor mennyit mozgott, és ehhez mérten pontosan hozzá tudja rendelni az aznapi kalóriabevitelét! Emellett úgy is szabályozhatjuk a napi ételmennyiséget, hogy kicsit jobban odafigyelünk a szervezetünkre, amely ilyenkor is beszél hozzánk, vezet minket, és segít megtalálni azt az ideális egyensúlyt az étkezésben, amitől frissnek és energikusnak fogjuk magunkat érezni. Tényleg sült kolbászra vágyunk, vagy jobban esne egy könnyű lecsó? Kell-e másodszor is szednünk, vagy csak a szemünk kívánja?

Mit igyunk?

Ébredés után ezért igyunk vizet Nemcsak a nyári hőségben érdemes sok vizet inni, kifejezetten egészséges, ha felkelés után rögtön elkortyolunk egy pohárral. Cikkünkben összeszedtük, milyen jótékony hatásai vannak ennek a szokásnak. Részletek itt!

Somogyi Krisztina szerint a legjobb, ha napi 2-4 liter vizet iszunk. Ezt lehet citrom vagy grapefruit levével, mentával, feldobni, de csavarhatunk a kancsóba az egyre népszerűbb pomelo gyümölcsből is. Készíthetünk teát levendulából, körömvirágból, hibiszkuszból is, ezeket lehűtve vagy melegen is ihatjuk, mind a két változatban nagyon frissítőek. A cukrot viszont érdemes elhagynunk. A koffein vizet von el a szervezettől, így a kávézásra is érdemes odafigyelni, ugyanez a helyzet az alkohollal is, csak fokozottabban. Az alkoholos italok is hozzájárulnak a kiszáradási folyamatokhoz, ami első lépésként bódultságot okozhat, majd eszméletvesztés, súlyos esetben akár sokkos állapot is kialakulhat.

Nyári kényeztetések

Nyaralás alatt természetesen kell egy kis kényeztetés is, de itt is választhatunk egészségesebb, könnyebb alternatívákat. Tejes fagylaltok helyett például sorbet-t, amelyben nincsenek adalékanyagok, színezékek. Gyümölcsöt: bármilyet, bármikor, hiszen szezonjuk van, magas a víztartalmuk, a rostok pedig segítik az emésztésünket is. Nem kell kerülnünk a csípős ételeket sem, hiszen pont úgy hatnak, mint a forró ételek, serkentik a hőháztartásunkat hűtő funkció beindítását.

Tejes fagylalt helyett választhatjuk a sorbet-t. Fotó: 123rf.com

Ideális hőségmenü, Somogyi Krisztina ajánlásával: