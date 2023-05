Ezért van mindennek rossz íze a repülőn

Ha már érezted, hogy a repülőgépen felszolgált ételeknek szörnyű íze van, az nem feltétlenül a légitársaság szakácsának a hibája. Az ízlelőbimbóid teljesen másképp érzékelik ugyanis az ételeket és italokat, amikor több kilométer magasan vagy.

Nem úgy érezzük az ízeket a repülön, mint idelent. Fotó: Getty Images

A száraz levegő és a zaj is hibás

Egy zárt repülőgépben a folyamatosan újrakeringetett levegő nagyon száraz. Becslések szerint a kereskedelmi repülőgépek levegőjének páratartalma körülbelül 12 százalék, ami szárazabb, mint egy sivatagé. A levegő nedvességhiánya miatt az orrjárataink kiszáradnak, ez pedig csökkenti a szaglórendszerünk képességeit. Mivel a szaglás rendkívül fontos szerepet játszik az ízérzékelésben, az ételek ízének érzékelése így jelentősen tompulhat – írja az IFL Science.

A levegő szárazsága az alacsony légnyomással kombinálva azt eredményezi, hogy a sót harminc, a cukrot pedig akár húsz százalékkal kevésbé érzékeljük.

"A levegőben az ételeknek és italoknak olyan az ízük, mint amikor megfázunk" – mondta Dr. Andrea Burdack-Freitag, a Fraunhofer Épületfizikai Intézet kutatója. Vizsgálatuk eredményei alapján az eleve intenzívebb ízvilágú ázsiai ételek kevésbé veszítenek az aromájukból, mint például a csirke vagy a hal. A kutatás azt is kimutatta, hogy a háttérzaj is jelentős hatással lehet az ételek érzékelésére. Mivel a repülőgépek utasterében a zaj elérheti a 80 decibel körüli értéket – ami nagyjából megegyezik egy elektromos porszívóéval –, ez valószínűleg szintén gyengíti az ételek élvezeti értékét.

Ezt teheted, hogy ne legyen mindennek egyforma íze

Az umamiban gazdag, illetve a sós ételek – például a paradicsom, a gomba és az érlelt húsok – még akkor is megőrzik az ízüket, ha azokat repülőgépen fogyasztják. Válaszd te is ezeket, más is ezt teszi: a légitársaságok állítólag felismerték, hogy az utasok gyanúsan nagy mennyiségű paradicsomlevet fogyasztanak repülés közben.

