Ezért ne igyál alkoholt a repülőn

Tenyérizzadás, felgyorsult szívverés, verejtékezés, nehézlégzés és pánikroham is kialakulhat azoknál, akik rettegnek a repüléstől, mégis kénytelenek így utazni. Az utasok 80 százaléka fél a repülés közben, míg egyharmaduk jelentősen szorong, a legnagyobb stresszt pedig a le- és felszállás okozza. Az sem ritka, hogy valaki emiatt nem száll fel a gépre, holott jó előre megvette a repjegyét – derült ki az RTL Fókusz című műsorából.

Nem jó ötlet, az alkohol hatása ugyanis jóval erősebb odafent. Fotó: Getty Images

Van, aki inkább teljesen kiüti magát

Hat-kilencszeres mértékben hat az alkohol a szervezetünkre odafent, ezért jobb, ha nem ezzel nyugtatja magát, aki fél a repüléstől – mondta el a műsorban Riha Zsófia. A pszichológus szerint az sem ritka, hogy valaki az alkohol mellé gyógyszert is bevesz, így azonban teljesen kiüti magát.