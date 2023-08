Ritka betegséget fedeztek fel egy múmiában

A völgyi láz, avagy más néven kokcidioidomikózis nyomaira bukkantak a kutatók egy régóta felfedezett múmia testének vizsgálata során. Habár ez a gombás megbetegedés elsősorban a légzőszerveket támadja meg, a leleten az látszik, hogy a csontokat károsította, ez okozta az érintett halálát - írja az IFLScience.

Meglepő dologról árulkodhat a bolíviai lelet

A múmiát eredetileg egy nyugat-bolíviai barlangban fedezték fel 1897 augusztusában, később Olaszország királyi konzulja szerezte meg, és jelenleg a nápolyi II. Frigyes Egyetem Antropológiai Múzeumában található. A 765 évvel ezelőtti tetem egy nőé, aki 25 és 35 éves kora között halt meg. Más ősi andoki múmiákhoz hasonlóan az ő hasát is kokalevéllel tömték ki, miközben a koponyáját mesterségesen deformálták, hogy hosszabbnak tűnjön.

A test radiográfiás analízise során számos csontos elváltozást fedeztek fel, főként a koponya, illetve a csigolyák környékén. Kezdetben a kutatók azt gyanították, hogy a múmia tuberkulózisban (tbc) szenvedhetett, amely a 13. században is jelen volt az Andokban, és hasonló nyomokat hagyhat a csontozatban. A közelmúltban végzett vizsgálatok azonban azt sugallták, hogy a deformációk természete és elhelyezkedése eltér a tbc okozta elváltozásoktól, hátterében sokkal inkább a völgyi láznak is hívott betegség állhat.

A betegség a Coccidiodes nemzetségbe tartozó gombák belélegzésével alakulhat ki, ez a gombafaj elsődlegesen az Egyesült Államok délnyugati részén, valamint Közép- és Dél-Amerika száraz és félszáraz régióiban fordul elő. Az esetek többségében a légzőszerveket támadja meg és a tüdőgyulladáshoz hasonló panaszokat eredményez, ritkábban azonban testszerte szétterjedő fertőzést okoz, amely a csontozatot is károsítja, illetve halálos kimenetelű. Nagyobb részben érintette a nehéz fizikai munkát végző férfiakat, akik nagy mennyiségben lélegeztek be poros levegőt. Ezen a területen és ebben a korszakban eddig nem bukkantak a nyomára, és a kutatókat az is meglepte, hogy egy női test maradványaiban leltek rá. Ez szerintük azt is jelentheti, hogy a régióban a nők is végezhettek poros, intenzív fizikai munkát.

