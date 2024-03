Olcsóbb és valósághűbb az új, 3D-nyomtatott műszem

Nagyjából nyolcmillió ember él a világon, aki baleset, betegség vagy születési rendellenesség miatt műszemet visel. Nekik kínál a korábbiaknál jobb megoldást a 3D-nyomtatott műszem – számol be a különleges technológiáról a Live Science.

A műszem teljesen valósághű. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Az önbizalmuknak is jót tesz

A 3D-nyomtatáson alapuló eljárás nem csak időt, pénzt és energiát spórol, de mivel az ilyen protézisek a korábbiaknál jóval természetesebb hatást keltenek, a páciensek önbizalmát is jelentősen javíthatják. „A protézist viselő emberek többsége egyáltalán nem akarja, hogy ezt mások is észrevegyék” – mondta a portálnak a londoni Moorfields Eye Hospital eljárásáról Johann Reinhard. A németországi Fraunhofer Számítógépes Grafikai Kutatóintézet kutatója arról is beszámolt, hogy a műszemeket már felnőtt érintetteken tesztelik, és ha beválik, gyerekeken is kipróbálják majd. Ehhez azonban további vizsgálatokra és új szabályozásra lesz szükség.

A 3D-technlógia lehetővé teszi, hogy egy speciális képalkotó eljárással virtuális lenyomat készüljön a páciens szemüregéről és az egészséges szeméről. Az ezekből az adatokból készített tervrajzok alapján mindössze 90 perc alatt elkészülő 3D-nyomtatott protézisek az egészséges szemgolyó valósághű másolatai. A folyamat ráadásul felgyorsítható, ha egyszerre több szemet nyomtatnak ki: száz szemprotézis kinyomtatása mindössze tíz órát vesz majd igénybe a kutatók szerint.

Az eddigi, hagyományos szemprotézisnek ehhez képest több hátránya is van. Annak elkészítéséhez ugyanis öntőformát hoznak létre a páciens szemüregéből, amit aztán sablonként használnak a szemgödör viaszlenyomatához, hogy ez alapján készíthessék el a végleges műanyagprotézist. Ráadásul ezt általában 5-10 évente cserélni kell a műanyag elhasználódása miatt.