Ezért nem hatottak eddig az Alzheimer-gyógyszerek

Mivel egyre tovább élünk, a rettegett Alzheimer-kór is egyre nagyobb gondot okoz a társadalom számára, hiszen ez a diagnózis az egyén és a család tragédiáján túl az egészségügyi rendszert is alaposan leterheli. Nem meglepő tehát, hogy rengeteg kísérleti gyógyszerrel próbálkoztak már, ezek azonban eddig nem hoztak átütő eredményt. Most pedig kiderült, hogy miért – számol be az amszterdami Vrije Egyetem kutatásának eredményeiről az IFL Science.

Lassan népbetegséggé válhat az Alzheimer-kór. Fotó: Getty Images

Ötféle változata van

Az Alzheimer-kórban szenvedők agyát körülvevő folyadékban más fehérjék találhatók meg, mint azoknál, akik nem szenvednek semmilyen neurodegeneratív betegségben. Holland kutatók most több mint négyszáz beteg agyvizéből vettek mintát, majd összehasonlították azokat. Eredményeik alapján a minták nem voltak egyformák: öt különféle fehérjeváltozatot azonosítottak bennük, így a betegségnek is öt altípusát tudták megkülönböztetni.

Valószínűsíthető, hogy ez nemcsak az Alzheimer-kór előrehaladásában megfigyelhető különbségeket magyarázza, hanem azt is jelzi, hogy az egyes variánsok más és más típusú kezelést igényelnek. Ez az eredmény a jövőben a terápiában is nagy előrelépést jelenthet.

Az Alzheimer-kór a központi idegrendszer jellegzetes klinikai és patológiai elváltozásaival, idegsejt-pusztulással járó betegsége. Általában 40 éves kor felett jelentkezik, pszichés és viselkedési tünetekkel járó, fokozatosan súlyosbodó mentális hanyatlás. A nők gyakrabban betegszenek meg, a koponyasérülések, a pajzsmirigybetegségek, a depresszió és a keringés rendellenességei (érelmeszesedés, magas vérnyomás) pedig fokozhatják a kockázatot.