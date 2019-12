A főemlősök után a varjak lehetnek a legokosabbak

Egy Betty nevű laboratóriumi varjú volt az legelső, akinél csodálkozva figyelték meg az Oxfordi Egyetem tudósai, hogyan képes egy, a ketrece mellett véletlenül ott felejtett huzaldarabot felvenni, kampóvá hajlítani, s szerszámként használni azt, kiszedve egy műanyag csőből az abban lévő húst. Ez még 2002-ben történt. Akkor azt hitték, hogy ez a madár egyedi képessége. Évekkel később azonban több kutatás is bizonyította, hogy a varjak bizony a természetben is ugyanígy képesek feltalálni magukat, spontán szerszámokat "készíteni", használni, ezáltal pedig összetett problémákat megoldani. Kognitív képességeiket több kutatócsoport is tanulmányozta már, ám, hogy intelligenciáról beszélhetünk-e esetükben, az más kérdés.

A varjak sokkal okosabbak, mint gondoltuk. Fotó: iStock

Bár más az agyuk, hasonlóak a képességeik

Az intelligencia ugyanis az agy felépítésében gyökerezik, a főemlősök - beleértve az embereket is - esetében ezért az agy úgynevezett neocortex része a felelős. A varjaknak azonban nincs ilyen agyterületük, ehelyett azonban igen sűrűn találhatóak a neuroncsoportok az agyukban, amik hasonló kognitív képességeket biztosítanak számukra. A kutatók ezután még alaposabban tanulmányozták ezeket a madarakat, s rájöttek, nemcsak hogy eszközöket használnak, de tudatosan választják meg annak anyagát is, sőt, képesek az adott növényt más növény levelei alatt is megkeresni, hiszen tudják, hogy számukra az a megfelelő.

A fajfennmaradás záloga

Bár az állatok intelligenciaalapú rangsorolása elsőre feleslegesnek tűnhet, azt érdemes megemlíteni, hogy ez a környezethez való alkalmazkodás, ezáltal a túlélése záloga is lehet, amiből akár arra is következtethetünk, hogy a faj milyen esélyekkel száll ringbe a fennmaradásért.

Természetesen az "okos" állatok soha nem érhetik utol az embert, érdemes azonban figyelemmel követnünk fejlődésüket, s nemcsak a varjakét, hanem természetesen a főemlősökét, de a papagájok, aligátorok és rákok is tartogathatnak még meglepetéseket. Ezek a fajok ugyanis nemcsak a túléléshez szigorúan szükséges feladatokat képesek megoldani, de azon túllépve, akár saját szórakoztatásukra is alkalmazzák kognitív képességeiket.

Forrás: BBC