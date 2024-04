Lesből támadnak a varjak, így előzheted meg a sérülést

Elkezdődött a varjak költési időszaka, és április végétől június elejéig rámenősen védik a fészket elhagyó, még nem, vagy csak gyengén repülő, ezért földre kerülő fiókáikat a feléjük közeledő bármitől, így az emberektől is – számol be az Index az egyre szaporodó, ijesztő városi varjútámadásokról.

Már a városokban érzik jól magukat. Fotó: Getty Images

Ne ess pánikba!

Leginkább Budapesten, de más nagyvárosokban is rendkívül zavaróak tudnak lenni ezek az akciók, olyan járókelő is volt már, akihez mentőt kellett hívni. A varjak nem tisztelnek sem óvodásokat, sem szemüvegeseket, és még a bicikliseket is képesek megkergetni, sőt kutyáknak is nekitámadnak.

Ezek a madarak azért költöztek a városokba, mert miközben a mezőgazdaság eltüntette a fészkelőhelyeik nagy részét, a vadászok pedig folyamatosan irtották és a szarka, dolmányos varjú esetében üldözik ma is, ezért menekültek a településekre. Itt ugyanis nem lehet szabadon gyilkolni őket. És mivel okos állatok, azonnal meglátták a ragyogó lehetőséget az élelmiszer-maradékoktól roskadozó városokban, ami további hatalmas vonzerő számukra, beleértve az évente a tojásokból kikelő új generációk fiataljait is – mondta el a portálnak Orbán Zoltán ornitológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője.