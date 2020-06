Az állattartás így hat az egészségünkre

Világszerte egyre több ember osztja meg lakását valamilyen háziállattal. A már megszokott kutyán, macskán és tengerimalacon túl már egzotikus állatok - hüllők, madarak, kétéltűek - széles választéka közül is válogathatunk. De milyen hatással vannak ezek az állatok az egészségünkre?

Veszélyesek az egzotikus háziállatok? Míg néhány évtizede házi kedvencként szinte kizárólag csak kutyát és macskát tartottak, mára egyre többen osztjuk meg a lakásunkat valamilyen egzotikus állattal. Milyen veszélyt jelent egy papagáj, szakállas agáma vagy házi egér tartása? Szakértőt kérdeztünk az alábbi cikkünkben!

Lelki és testi egészségünkre is hatnak

A Journal of Pediatrics című orvosi lap közzétett egy kutatást, mely szerint azok a gyermekek, akik születésüktől kezdve állatok társaságában cseperedtek, kevésbé voltak fogékonyak egyes légúti megbetegedésekre, például asztmára. Ez nem jelenti, hogy a háziállat megtisztítaná a lakást a különböző kórokozóktól, épp ellenkezőleg: behordja a szabadból ezeket, így kisebb mértékben a gyermek immunrendszere is találkozhat velük. Mivel szervezetük így megtanul védekezni ezekkel a kórokozókkal szemben, a későbbiekben nem betegítik meg őket. Ráadásul minél korábban találkoznak a négylábúak a kisgyerekkel, annál jobb. A csecsemők immunrendszere életük első évében ugyanis még folyamatosan tanul, hogy meg tudja különböztetni a hasznos mikrobákat a károsaktól.

A háziállatok sokunk mindennapjait teszik boldogabbá

Gyermek szempontjából a kutya jobb hatással van az egészségre a macskánál. Azokban a családokban, ahol kutyát tartanak, 31 százalékkal nagyobb az esély, hogy a gyermekek jó egészségnek örvendenek, mint a háziállatot nem tartóknál. Ugyanez az arány csak 6 százalék a macskák esetében - foglalja össze a kutatás eredményeit a Time.

Kevesebb szó esik a háziállatok lelki egészségünkre gyakorolt hatásáról. Kísérletek igazolják, hogy a depressziós vagy arra hajlamos embernek jót tesz egy háziállat társasága. Emiatt Magyarországon is rengeteg terápiás állatot - elsősorban kutyákat - alkalmaznak, amelyek magányos idős embereknek és különböző lelki eredetű betegséggel küzdőknek is nagy segítséget nyújthatnak.

Milyen veszélyt jelenthetnek a háziállatok?

Ez azonban nem jelenti, hogy a négylábú kedvencek tartása semmilyen egészségi kockázattal nem jár. Mintegy kétszázötven zoonózist, vagyis állatról emberre terjedő betegséget tartanak számon, melynek nagy része elkerülhető a megfelelő higiéniás előírások megtartásával, egyesek azonban komoly problémát is okozhatnak. Ilyen például a tinea nevű bőrbetegség, melynek okozója a bőrön élősködő, keratinnal táplálkozó gomba. Ez az állatokon keresztül is terjedhet az emberek között, de uszodákban, öltözőkben is elkapható. Gyakori bőrprobléma, de szerencsére könnyen gyógyítható.

Embernél és állatnál általában hasonló tüneteket vált ki a férgesség: hasmenés, köhögés, hasfájás, véres széklet, fogyás, fáradékonyság jelentkezhet afertőzéshatására. Vényköteles féregirtó gyógyszerrel kell kezelni, de a megelőzés is fontos: gyakran mossunk kezet, különösen azután, hogy állatainkkal foglalkoztunk!

A macska karmolása és harapása is veszélyes lehet, ugyanis bekerülhet szervezetünkbe a Bartonella henselae nevű baktérium. Tüneteként az érintett terület bedagad, kivörösödik és viszket, illetve láz, fejfájás,és ízületifájdalomjelentkezhet hatására. Emellett a macskák ürüléke a toxoplazmózis nevű betegséget is terjesztheti. Ez a várandós nőkre a legveszélyesebb, mert a kórokozó a méhlepényen átjutva súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat a magzatnál.