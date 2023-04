Kevin Hillt, aki a közelmúltban egy teljes évet töltött kórházban ritka betegsége miatt, még az orvosai is valóságos csodaként tartják számon. Túlélte ugyanis, hogy egy uralhatatlannak tűnő vérzés miatt teljesen összeomlott a keringése és hosszú percekre a klinikai halál állapotába került.

Most, hogy hivatalosan is meggyógyult és elhagyhatta a kórházat, Kevin a New York Postnak elárulta, tökéletesen tudatában volt annak, mi történik vele, amikor leállt a szíve. „Nem láttam fehér fényt, és semmi ilyesmit” – mondta a lapnak, majd hozzátette, a klinikai halál beálltakor úgy érezte, kívülről látja saját magát, a testét. „Tudatában voltam, mi történik velem, mégis, megmagyarázhatatlan és végtelen békét éreztem” – tette hozzá.

Kevin a lapnak őszintén beszélt arról is, miért került ennyire közel a halálhoz. A kálváriája még 2021-ben kezdődött, mikor egyik pillanatról a másikra váratlanul bevizesedett az egyik lába. Vizsgálatok sora következett, melyek kiderítették, hogy Kevin egy veleszületett szívrendellenességben szenved. Szinte azonnal megműtötték, az orvosok azonban nem számoltak egy ritka komplikációval.

Az 55 éves férfinél a műtétet követően úgynevezett calciphylaxis alakult ki; egy ritka betegség, aminek következtében kalcium rakódik le a zsír- és bőrszövetek hajszálereiben. „Hónapokig kínlódtam ezzel a betegséggel, miközben a bőröm több helyen a szemem láttára rothadt el.” Ezzel egyidőben, Kevin testében több helyen is vérzések alakultak ki, a lábán lévő sebből például 3 napig megállíthatatlanul vérzett, két liternél is több vért vesztve közben.

Mikor a hatalmas vérveszteség miatt összeomlott a keringése, az orvosai azonnal megkezdték az újraélesztést, de csak hosszú percekkel később tudták újraindítani a férfi szívét. Kevin azt mondja, fájdalmat abban a pillanatban egyáltalán nem érzett, sőt. „Mikor kiléptem a testemből, végtelen nyugalom szállt meg. Olyan érzésem volt, mintha a szellemek birodalmába csöppentem volna. Aztán elaludtam és a kórházi szobámban tértem magamhoz, pokoli fájdalmak közepette.”

Kevin azt mondja, a gyógyulása egyáltalán nem volt gyors, többször előfordult, hogy olyan erős fájdalmai voltak, hogy legszívesebben meghalt volna. Mostanra szerencsére felépült, és a halálközeli élmény hatására alapjaiban változtatta meg az életét.

