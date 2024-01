Génterápiával kaphatják vissza hallásukat a siket gyerekek

Hallanak azok a születésüktől fogva siket gyerekek, akiket egy új génterápiás eljárással kezeltek Kínában és az Egyesült Államokban. Mindannyiuknál egy ritka génelváltozás okozta a rendellenességet – számolt be az úttörő eljárásról az RTL Híradó.

A hibás gén másolatát fecskendezik a fülbe

A műtétet végző csapat vezetője a műsorban elmondta: a kutatócsoport ötlete nyomán úgy állítják helyre a siketséget okozó gént, hogy annak egy másolatát fecskendezik a belső fülbe. Hogy az eljárás működik, az csak azután derült ki, hogy az első, ilyen módszerrel kezelt kisfiút hallásvizsgálatnak vetették alá. A 11 éves fiú először megijedt a hangoktól, de most már szereti őket, azt mondja, minden hangot. Bár lekésett arról, hogy megtanuljon beszélni, a hallás így is segít majd neki az életben. A kísérletben részt vevő hat teljesen siker gyerek közül öten hallanak és már társalogni is tudnak.