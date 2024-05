A bor és a hal miatt veszíthette el hallását Beethoven

Ólommérgezésben szenvedett Ludwig van Beethoven, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy idejekorán elveszítette a hallását – számol be a Mayo Klinika friss kutatásának eredményéről a Live Science. A zeneszerző szervezetében lévő extrém magas ólomszint emellett valószínűleg más betegségeihez is hozzájárulhatott. De hogyan került a szervezetébe ennyi ólom? Erre is van magyarázat.

Tízszer annyi ólom volt a hajában, mint másnak

A kutatók két hitelesített hajfürtjét vetették DNS-elemzés alá, és megállapították, hogy azok extrém magas koncentrációban tartalmaznak ólmot, sőt nagy mennyiségben arzént és higanyt is. Az egyik tincsben grammonként 380, míg a másikban 258 mikrogramm ólmot detektáltak, az elfogadott mennyiség pedig manapság legfeljebb 4 mikrogramm. Mint arra a kutatók rávilágítottak: a világ minden tájáról kaptak mintákat, de ezek az értékek nagyságrendekkel a legmagasabbak voltak.

A legendás zeneszerző a húszas éveiben kezdte elveszíteni a hallását, a negyvenes évei végére pedig teljesen megsüketült, emésztőrendszeri problémái is voltak, emellett májbetegséggel is küzdött, amire a visszatérő sárgasága utalt.

Hogy mi okozta szervezetében a fémszennyezést, arra magyarázat lehet, hogy túl sok bort ivott. Akkoriban ugyanis nem volt ritka, hogy a termelők ólomacetáttal tartósítsák a borukat, emellett az üvegpalackok is tartalmaztak ólmot. Ráadásul a zeneszerző állítólag sok dunai halat is fogyasztott, amely szintén rengeteg arzént és higanyt tartalmazott.