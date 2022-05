Nem csak a leégéstől óv a fényvédő krém

Ahogy az első melegebb tavaszi napsugarak kellemesen simogatják a bőrünket, sokunknak nemcsak az jut eszébe, hogy most milyen jól feltöltjük a D-vitamin-raktárainkat, hanem az is, hogy ideje lenne beszerezni egy fényvédő készítményt a nyárra. Azonban a szakemberek szerint ne is várjuk meg ezzel a legforróbb évszakot: ők úgy látják, érdemes évszaktól és időjárástól függetlenül minden nap olyan termékeket használni, amelyek fényvédőt is tartalmaznak. Ennek az az oka, hogy egy jó napvédő készítmény nem csupán a leégéstől óv, hanem számos más, a napsugárzásból adódó ártalmas hatástól is.

Mi van a napsugárzásban?

Az ultraviola (UV) sugarakról sokat hallhattunk már: tudjuk róluk, hogy a Napból érkeznek, illetve, hogy védeni kell tőlük a bőrünket – azonban nemcsak a leégés miatt. Az UV sugaraknak ugyanis két típusa éri el a földfelszínt, és mindkettő másképp hat ránk, illetve a bőrünkre.

Az UV-A hosszabb hullámhosszú sugárzás. Ezek a napsugarak mélyebbre hatolnak a bőrbe, és évek alatt összeadódó károsodásért lehetnek felelősek, mint például a bőr korai öregedése, a mély ráncok kialakulása, a napallergia vagy a bőrrák. A napsugaraknak ezt a típusát szinte semmi sem gátolja meg, hogy elérjenek minket: a felhőkön, a szmogon, sőt, az ablaküvegen is áthatolnak.

Az UV-B sugarak pedig a bőr azonnali reakciójáért, a napozás után jelentkező kipirosodásért, hólyagosodásért, bőrgyulladásért, leégésért lehetnek felelősek, de kutatások szerint ezek is elősegíthetik a káros sejtburjánzást, ezáltal akár rákos megbetegedések kialakulását is. A teljesség kedvéért meg kell említeni az UV-C sugarakat is, azonban ezeket bolygónk atmoszférája kiszűri, így ezek nem érik el a földfelszínt.

Fényvédő készítmények használatával megóvhatjuk a bőrünket a napégéstől és egyéb károsodásoktól. Fotó: Getty Images

Fényvédelem, télen-nyáron

Bár a különböző típusú UV-sugarak másképp hatnak a bőrre, egy dolog közös bennük: ártalmasak lehetnek ránk nézve (akár rövid, akár hosszabb távon), épp ezért megfelelő védelemre van szükségünk ellenük. Érdemes a bőrtípusunknak megfelelő, széles spektrumú készítmények közül válogatni, amelyek mind az UV-A, mind az UV-B sugarak ellen hatékonyan veszik fel a harcot.

De milyen típusú készítményeket válasszunk? Ha fizikai fényvédő mellett döntünk, arról röviden azt érdemes tudni, hogy ezek a termékek olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek visszaverik a napból érkező sugarakat. Ezáltal biztosítanak fizikai védelmet a káros sugarak ellen.

Ezzel szemben a kémiai vagy organikus védelem annyit jelent, hogy ezek a filterek nem verik vissza a napsugarakat, hanem elnyelik azokat, és az energiát hővé alakítják át, így védve bőrünket a károsodástól.

A fényvédelem története

Már az ókori egyiptomiak is gondoltak a fényvédelemre: ők rizskorpakivonatot és jázmint használtak erre a célra. Az első kereskedelmi forgalomban kapható naptejig viszont sok-sok évszázadnak kellett eltelnie: kémikusok 1936-ban alkották meg, azóta pedig még tovább tökéletesítették. A mai fényvédő termékek közt már spray-ket, vízálló készítményeket is találunk, és számos kozmetikai- és sminktermékben, primerekben, alapozókban, krémekben is szérumokban is van fényvédő.



SPF és PPD

Szintén fontos szempont a választásnál az SPF (sun protection factor), a faktorszám. Ez minél magasabb, annál erősebb a káros sugarak elleni védelem. Ez a szám azt jelöli, hogy körülbelül mennyi ideig lehetünk a napon anélkül, hogy leégnénk. De egyrészt egyik termék sem nyújt százszázalékos védelmet a napsugarak ellen, másrészt pedig az UV-A sugárzás elleni védelemről sem kapunk teljes tájékoztatást, ha csak az SPF számot nézzük egy terméken. Érdemes rápillantani az úgynevezett UVA-PF vagy más néven PPD (Persistent Pigment Darkening) értékre is - ennek aránya akkor jó, ha a PPD az SPF egyharmada, vagy annál nagyobb. Például egy SPF30-as naptejnél a PPD minimum 10-es.

Mi mindentől óv a fényvédő, a leégésen túl?

Bőrünk egészségének védelmén, vagyis a leégés, hólyagosodás, bőrgyulladás és a rákos megbetegedések megelőzésén túl a szépségünk védelméről sem szabad megfeledkeznünk. Ha ugyanis rendszeresen használunk fényvédő készítményeket, azok megbízható védelmet nyújthatnak a napfény okozta bőröregedés (photoaging) ellen, így késleltethető a mély ráncok kialakulása illetve a bőr megereszkedése is.

Tanulmányok szerint azok az 55 év alatti alanyok, akik rendszeresen használnak fényvédő termékeket, 24 százalékkal kevesebb eséllyel számolhatnak a bőröregedés fenti tüneteivel, mint azok, akik mellőzik a napvédő termékek használatát.

Ezenkívül a fényvédők rendszeres használatával egységesebb maradhat a bőrtónusunk, mert megelőzhető az elszíneződések, sötét foltok, pigmentfoltok kialakulása is. Az pedig már csak egy apró bónusz, hogy a többi bőrápoló készítményünk is jobban ki tudja fejteni a hatását, ha fényvédő termékeket is használunk mellettük - akár a sminkkel is jól megférhet a fényvédő.