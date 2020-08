Napozás utáni bőrápolás: ne felejtsük!

Figyelem! A veszélyes sugarak még felhős napokon, árnyékban és a vízben is elérhetik a bőrt, ezért nemcsak a napozás óráiban van szükség elővigyázatosságra.

Bőrtípusnak megfelelő

A megfelelő fényvédelem nagyon fontos!

Időben, többször

Nyugtat, hidratál

Utána is! A tápláló ápolásra nem csak akkor van szükség, ha úgy érezzük, hogy picit leégtünk. A napozás utáni készítmények minden esetben kiegészítik, teljessé teszi bőrünk védelmét.

Figyeljünk arra - s ne csak a nyaralás ideje alatt - hogy bőrünk mindig a megfelelő védelmet és törődést kapja. Meghálálja. A káros UV-sugarak felelősek azért, hogy - rövid távú hatásként - gyulladásos reakció, napégés, míg hosszabb távon ráncosodás, a hámréteg megvastagodása, pigment-rendellenességek - barna és fehér foltok - alakuljanak ki, de a legrosszabb esetet, a bőrrák esetleges megjelenését se felejtsük.Odafigyeléssel azonban minimálisra csökkenthetjük a napsugarak negatív hatásait: 11 és 15 óra között a legjobb kerülni a napozást, használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő terméket, s a testet takaró, lenge ruha, kalap is jó szolgálatot tehet a bőrelváltozások elkerülésében.Az óvatosságot nem lehet elégszer hangsúlyozni: a bőr károsodása ugyanis egy idő után visszafordíthatatlanná válik. Fontos, hogy a bőrünkre megfelelő fényvédő faktorú krémet használjunk, s ezt a megfelelő időben, s a kellő mennyiségben vigyük fel a testünkre. különböző bőrtípusok más-más fényvédelmet igényelnek, az alapján válasszunk, hogy normál, száraz, vegyes, esetleg allergiára hajlamos-e a bőrünk. Leginkább a világos bőrű, világos hajú és szemű emberek a legveszélyeztetettebbek, de mindenkire érvényes: védelem nélkül ne menjünk a napra.Legalább félórával korábban kenjük be a testünket, mielőtt a napra mennék. Ismételjük néhány óránként a krémezést, ez különösen akkor fontos, ha úszás vagy tusolás után megtörölközünk, vagy ha nagyon izzadunk. Ugyanakkor azt se felejtsük, hogy a megfelelő fényvédelem mellett a napozás utáni bőrápolás is elengedhetetlen.A bőrünk veszít nedvességtartalmából, szárazabbá válik a napon való tartózkodás után.Ezt a hatást fokozhatja, ha az uszoda klóros, vagy a tenger sós vízében mártózunk meg, így napozás utáni ápolószerek használatával egyrészt megnyugtatjuk, másrészt hidratáljuk a napfénynek kitett bőrt.