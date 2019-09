Arctornával és arcmasszázzsal a ráncok ellen

Nem túlzunk, ha azt írjuk, hogy nagy elvárásokat támasztunk a bőrünkkel szemben: azon túl, hogy elvárjuk, védje meg szervezetünket a külső ártalmaktól, esztétikailag is folyamatosan "bizonyítania kell". Persze ez utóbbi munkájában mi is sokat segíthetünk.

Erő és ellenerő

Arcmasszázzsal éveket fiatalodhatunk (Fotó: Europress)

Fiatalító mozdulatsorok

Kényeztető arcmasszázs

Fáradt szemek, kimerült vonások

Az idő múlásával megjelenő ráncok ellen például igen sokat tehetünk. Noha a jelenség természetes - a kollagén- és az elasztikus rostok feltöredeznek, ezeket, és az alapállományt alkotó hyaluronsav megfogyatkozik -, vannak módszerek, amivel késleltethető.Aki ellenzi a drasztikusabb beavatkozásokat, annak jó választás lehet az arctorna. De mi is ez valójában, mit várhatunk tőle? Itthon Bojtor Márta nevéhez köthető az arctorna, aki weboldalán részletesen ír az általa kidolgozott módszerről. "Évekig kísérleteztem, mire előállhattam a kész tervvel: több mint 200 gyakorlattal, amelyek nem csak rajtam segítenek, hanem másokon is" - vallja Bojtor, aki mindezt alá is tudja támasztani. Vannak, akik az eddig elért eredményeket büszkén vállalják előtte-utána készült fotókkal. "Szerettem volna azt a megoldást kiválasztani, ami eredményes, nem jár szúrással-vágással, és hosszú távon is látványos. Megtaláltam. Minél többet foglalkozom az arctornával, annál több előnyét fedezem fel" - írja Nyírő Melinda, tüdőgyógyász, aki szintén e módszer lelkes gyakorlója.A gravitáció lehúzza a meggyengült izmokat, az arc deformálódik, a bőr ráncosodik. Ám az arctorna visszaállítja az izmok eredeti méretét és erejét, kisimul a bőr és a lecsúszott részek visszakerülnek a helyükre, azaz az arc visszanyeri a formáját - olvashatjuk.Mindez úgy lehetséges, hogy az edzőtermekből ismert súlyzós erő-ellenerő elv ez esetben is alkalmazható. Az izmokat egyre erősebb munkára kell fogni, amíg elérik a teherbírásuk határát, amit aztán változatos gyakorlatokkal lehet tologatni. A módszer megálmodója állítja, hogy az arcizmok erősítésére szánt kemény munka minden bizonnyal megtérül. A legjobb 28-30 évesen elkezdeni az arctornát, de nem késő 60 éves korban sem. A 30-40-esek jó eséllyel tüntethetik el az apróbb ráncokat, elsimíthatják a szemük alatt levő karikákat, illetve eltüntethetik a tokájukat. Az 50-60-asok hadat üzenhetnek a szájuk fölötti ráncoknak, a homlok-, az orr-ajak barázdáik mélységét pedig csökkenthetik. száj környéke öregszik legelőször , így erre érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Íme, a mozdulatok! Mielőtt nekilátunk, mossunk kezet, tisztítsuk meg az arcunkat a sminktől, a szennyeződésektől.Zárjuk össze dacosan az ajkunkat és tartsuk azokat összepréselve mintegy fél percig; lazítsunk, majd ismételjük meg kétszer. Takarjuk le szorosan a felső ajkat és lassan fújjuk fel az arcunkat gömbölyű labdává. Tartsuk bent a levegőt 10 másodpercig, majd engedjük ki - ezt is ismételjük. Szorítsuk a tenyerünk élét az orr-ajak barázdába, majd feszítsük meg az ajkunk két sarkát. Lassan húzzuk szét a szánkat, közben maradjanak feszítve a szájzugok - maradjunk így 40 másodpercig; ismét lazíthatunk a feladat ismétlése előtt. Nyissuk nagyra a szánkat, és ásítsunk egy nagyot - ezzel kiengedjük a feszültséget az arcizmunkból. Majd próbáljuk utánozni a borotválkozó férfiakat. Fordítsuk az alsó és a felső ajkunkat is a fogsorunkra és tartsuk feszített állapotban, miközben nagyobbra nyitjuk a szánkat, majd zárjuk összébb; 40 másodpercig tátogjunk, és jöhet is a lazítás.A tartós hatásra azonban várni kell, akár 3-5 hónapot is. A látványosabb eredményért bevethetünk kozmetikumokat is, ha ezeket közvetlenül a torna után használjuk, a bőrünk sokkal jobban hasznosítja majd a hatóanyagokat.Bojtor arra is felhívja a figyelmet, hogy nem ajánlott mindenkinek az arc tornáztatása. Kizáró ok például a kezeletlen magas vérnyomás, a cukorbetegség, az erős érelmeszesedés, a nyirokkeringés zavarai, a nagyon súlyos állapotban levő rosacea, vagy a fej bármely részén levő akut vagy idült erős gyulladás.A torna után megérdemlünk egy kis kényeztetést is: az arcmasszázs pedig garantáltan élvezetes lesz, nekünk is, és a bőrünknek is. Ezek a mozdulatsorok is könnyen elsajátíthatók, így bármikor elvégezhetjük, de a legjobb időpont talán a reggel, főleg, ha nem aludtuk ki magunkat. Eltűnnek a fáradtság és a stressz nyomai, a szemünk alatti karikák. Az sem baj, ha csak este jut erre idő, annak is meglesz az előnye: a masszázs és az alvás eredményei összeadódnak, reggel pedig megszépülten ébredünk majd.Használhatunk a bőrtípusunknak megfelelő krémet vagy olajat, így könnyebb lesz kivitelezni a mozdulatsorokat. Arra vigyázzunk, hogy pattanásos bőrnél nem javasolt a masszázs, a dörzsölés irritációt okozhat. Jó tanácsként: amíg elsajátítjuk a mozdulatokat, addig kiragaszthatjuk a tükör mellé a jegyzetünket.Vegyük kezelésbe a fáradt szemeket. Kezdésként kezdjünk el finoman ütögetni a halántékunkat, majd a szemünk körül. Simítsuk végig a szemöldökünket, belülről kifelé haladva. Vegyünk mély levegőt, és lassan fújjuk ki, ismételjük a fenti mozdulatot, mindig bentről kifelé és lentről lefelé.A két mutatóujjunk begyével nyomkodjuk meg néhányszor finoman az orrnyergünk két oldalát, egész közel a szemzughoz. A bedagadt szemek ellen a legjobb, ha a gyűrűsujjunkkal finoman masszírozzuk a szemünk alját, kívülről befelé haladva. Pihentessük kicsit a szemünket, majd ráncba szedhetjük a vonásainkat is. Fontos, hogy masszázs közben végig figyeljünk az egyenletes légzésre, jót tesz a vérkeringésnek. szép arcszínért és a jó vérkeringésért gyengéden masszíroznunk az állcsontot. A hüvelyk- és a mutatóujj segítségével induljunk el belülről, és haladjunk a fülünk felé. Ettől a mozdulattól a vérkeringésünk fokozódik, és a krémben lévő tápanyagok biztosan eljutnak az arcbőr mélyebb rétegeibe is. A masszázst a homlokon fejezzük be: nagyon pihentető érzés, ahogyan egyik oldalról a másikra átsimogatjuk a bőrünk.