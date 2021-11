Bőrgyógyászok tippjei: így ápoljuk a száraz bőrt

A száraz bőrt rugalmatlanság, fakó szín, feszülő diszkomfortérzet, valamint gyakran hámlás és viszketés jellemzi. A bőrszárazság - a hasonló tünetekkel járó, de csak ideiglenesen fennálló vízhiányos állapottal szemben - egy állandó bőrtípus, amely az egész testet érinti. A bőr védőrétegének gyengesége elsősorban genetikus eredetű, de kialakulhat külső környezeti tényezők, időjárási viszonyok, különböző betegségek - például az ekcéma, a pikkelysömör, a cukorbetegség - vagy akár gyógyszeres kezelések mellékhatásaként is. Bár a száraz bőr tünetei sok kellemetlenséget okozhatnak, helyesen megválasztott bőrápolási rutinnal, és néhány egyszerűen tanács betartásával jól kezelhetőek.

Így ápoljuk a száraz bőrt a lábainkon Bár a hűvösebb idő beköszöntével egyre kevesebbszer tesszük közszemlére lábainkat, hiszen nadrágot, harisnyát és zoknit húzunk, azért ilyenkor sem szabad elhanyagolni őket, sőt! Az őszi-téli hónapokban még több gondoskodásra szorulnak, mert ilyenkor - akárcsak testünk más területein - itt is hajlamosabb a bőr a kiszáradásra.

A száraz bőr tisztítása

Nem véletlen, hogy a hagyományos szappanokkal való mosakodástól óva intik a bőrgyógyászok a száraz - különösképpen a nagyon száraz - bőrűeket. Ennek oka, hogy a tisztító termékeknek nem csak hatékonynak, hanem kifejezetten gyengédnek kell lenniük ahhoz, hogy a bőr érzékeny védőrétegét ne károsítsák tovább. Az erősen lúgos kémhatású termékek mellett érdemes kerülni azokat a mosakodószereket is, amelyek allergiát okozó összetevőket, tartósítószereket, szín- és illatanyagokat tartalmaznak. Helyettük válasszunk olyan hidratáló hatású tisztálkodószereket, amelyek megakadályozzák a bőr további kiszáradását.

Az arcbőr megfelelő tisztítása kiemelten fontos, hiszen a bőrszárazság nemcsak kellemetlen tüneteket okoz, hanem fokozza a ráncok kialakulását és elmélyülését is. Ilyenek például a kifejezetten száraz bőrre ajánlott, kímélő hatású hialuronsav-tartalmú arctisztító tejek. A bőrben természetesen is megtalálható hialuronsav fontos vízmegkötő hatással rendelkezik, és már mosakodás közben képes regenerálni a külső hatásoknak fokozottan kitett arcbőrt.

Bőrünk a téli időszakban különleges ápolást igényel. Fotó: Getty Images

A tüneteket enyhítő hidratálás

A bőrgyógyászok minden esetben felhívják a figyelmet a száraz bőr fokozott hidratálására. A megfelelő termékek kiválasztásához érdemes bizonyos hatóanyagokat keresni az arckrémekben, valamint a test-, kéz és lábápolóban. Ilyen az urea - ami a bőr felszíni rétegében természetesen is megtalálható hidratáló faktor -, valamint a tejsav. Ezek az összetevők hatékonyan képesek pótolni a hiányzó hidratáló faktorokat, valamint segítenek a nedvességet a bőr felsőbb rétegeiben tartani. A már említett hialuronsav mellett szintén fontos összetevő lehet a glüko-glicerol is, amely a bőr saját nedvességhálózatát serkentő molekula. Segíti a mélyebb epidermális rétegekben lévő aquaporinok - azaz a bőrben található mikroszkopikus méretű vízcsatornák - aktivitását, ezzel javítva a nedvesség külső rétegek felé áramlását.

Csökkentsük a hajlamosító tényezőket

A megfelelő ápolás mellett fontos a bőrszárazság fokozódásában közrejátszó tényezők kiküszöbölése is. Amennyiben lehetséges, kerüljük a száraz levegőt - a fűtési szezonban érdemes párásítani - valamint a hosszú időn keresztül szélsőségesen hideg vagy meleg helyen való tartózkodást. Forró vízben való fürdés helyett válasszuk inkább a gyors, langyos vizes zuhanyt, törölközés közben pedig óvakodjunk a dörzsöléstől: inkább csak kíméletesen itassuk fel a nedvességet a bőrünkről egy puha törölközővel.

Mosogatás és takarítás közben is védjük a kezünket: használjunk kesztyűt, hogy megóvjuk a vegyszerektől, valamint alaposan válasszuk meg a mosó- és öblítőszereket is. Részesítsük előnyben a szenzitív, színezéket és allergizáló illatanyagokat nem tartalmazó készítményeket. Érdemes szót ejteni az öltözködésről is: viseljünk természetes anyagból készült, puha és jól szellőző ruhadarabokat. Emellett a belső hidratálásra is fordítsunk figyelmet. Igyunk mindig elegendő - a korunkhoz, testsúlyunkhoz és egészségi állapotunkhoz mérten ajánlott - mennyiségű folyadékot.