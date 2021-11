Az atópiás bőr jóval több, mint sima bőrszárazság

Mivel bőrünk jelenti az elsődleges védelmi vonalat a kórokozók ellen, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk épségére és igényeire. Ez hatványozottan igaz akkor, ha még valamilyen bőrproblémával is küzdünk.

A száraz bőr szomjazik a törődésre

A bőrszárazság egy igen gyakorinak mondható jelenség, amelynek súlyossága az enyhe zsírhiányosságtól egészen a durván berepedezett, húzódó, viszkető, sebes állapotig terjedhet. A probléma szerencsés esetben csak ideiglenes, ártalmatlan és viszonylag könnyen orvosolható. Ám ha bőrtípusunk eleve olyan, hogy csak korlátozottan tudja megtartani a nedvességet, akkor nemcsak átmenetileg, hanem mindennapjaink során is ügyelnünk kell a helyes hidratálásra és az ártó szokások mellőzésére.

Nem mindegy, hogy milyen bőrápolókat használunk és hogyan tisztálkodunk, ha száraz a bőrünk. Legyen a bőrszárazság oka akár külső, akár belső, különleges törődést kíván.

A kipikkelyesedett, száraz bőr egyébként a nőket sokkal nagyobb arányban érinti, mint a férfiakat, a korosztályok közül pedig a 10 év alattiak és a 60 év felettiek körében a leggyakoribb ez a probléma. Az esetek nagy részében szinte kizárólag a kézfejeken üti fel a fejét a szárazság. Kialakulásának kockázatát a hormonháztartás, a genetikai hajlam, a bőröregedés, egyes betegségek, valamint számos környezeti tényező egyaránt fokozhatja.

Az atópiás panaszok kordában tartásához fokozott odafigyelés és speciális kezelés szükséges.

Fotó: Getty Images

Az atópiás bőrrel sokkal több problémánk lehet

A fent ismertetett bőrszárazsággal szemben az atópiás dermatitisz egy veleszületett hajlamra épülő krónikus betegség, amely ugyan jóindulatú és nem fertőző, mégis jelentősen megnehezíti az érintettek életét. A tartósan fennálló, illetve időszakosan fellángoló bőrgyulladást durva szárazság, erőteljes viszketés, valamint vörös, hámló és időnként nedvedző foltok kísérik. Ráadásul számos környezeti, életmódbeli és lelki tényező is hatással van a panaszok súlyosságára. A csecsemőknél leginkább az arcon, később pedig már jellemzően a térd- és könyökhajlatokban, valamint a nyakon, esetleg a szemhéjakon jelennek meg problémás foltok. Egyes becslések szerint Magyarországon a teljes lakosság mintegy 10 százaléka, míg a 19 év alattiak csaknem hatoda küzd ezzel a problémával.

Az atópiás hajlam egyébként a szervezet labilis védekezőképességét jelenti. Ez teszi lehetővé, hogy a test bizonyos külső ingerekre eltúlzottan reagáljon, például állandó viszketés vagy komoly bőrgyulladás formájában. Ez a hajlam pedig szerencsétlenségünkre továbbörökíthető. Egy atópiás bőrű szülővel 30 százalék, mindkét szülő érintettsége esetén pedig már 70 százalék az esélye annak, hogy az adott gyermek is ezzel a bőrbetegséggel küzd majd.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az atópiás tünetek nemcsak fizikai kellemetlenséget jelentenek, hanem esztétikai problémát is. Az érintetteknek tehát komoly nehézségeik lehetnek a beilleszkedés és az önbecsülés terén is. Gyakran előfordul, hogy csak pszichológus segítségével tudnak túllendülni a bőrbetegség jelentette lelki terheken.

Milyen kezelést igényel az atópiás bőr?

Az atópiás bőr kiemelt törődést igényel. Fontos például, hogy kifejezetten atópiás bőrre kifejlesztett tisztálkodási szereket és krémeket használjunk, illetve kerüljünk minden olyan összetevőt, amelyek csak még tovább szárítják a bőrünket vagy irritációt válhatnak ki. A napi tisztálkodásnak különösen nagy jelentősége van a felülfertőződések elkerülése érdekében. Igen lényeges továbbá a rendszeres hidratálás is. Ezenkívül a fellángolás időszakában olyan speciális készítmények használata is ajánlott, amelyek segítenek a bőrgyulladás csökkentésében és a viszketés enyhítésében. A legmegfelelőbb kezelési terv összeállításához azonban mindenképpen érdemes egy bőrgyógyász segítségét kérni, bizonyos esetekben ugyanis gyógyszeres vagy szteroidos megoldásokra is szükségünk lehet.