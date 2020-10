Ez történhet, ha elhanyagoljuk a száraz bőrt

A bőrünk különböző rétegei gondoskodnak a megfelelő mennyiségű víz megkötéséről és a szükséges hidratáltságról. Azonban, ha ez a kényes egyensúly valamilyen okokból felborul, meggyengül, száraz, vízhiányos bőrt eredményezhet. Az alapvető genetikai tulajdonságok mellett a száraz bőr kialakulásának okai közé tartozhat a nem megfelelő bőrápolás, különböző környezeti tényezők, hormonális változások, tápanyag vagy folyadékhiány, egyes betegségek, hormonális változások, valamint a természetes öregedési folyamatok beindulása.

Jelek, hogy nem megfelelően ápoljuk a bőrünket

"Csak rákenek valami krémet, és már indulok is!" Sokunknak ez a mottója, ha bőrápolásról van szó, hiszen se arra nem jut idő, hogy fél-egy órákat töltsünk pakolásokkal, se arra, hogy rendszeresen elmenjünk kozmetikushoz, vagy hogy tájékozódjunk a piacon elérhető kozmetikumok teljes vertikumáról. Ilyenkor csúsznak be a hibák, a bőrünk pedig jelez. De a jelekből olvasni is kell tudni - kattintson a részletekért!