Ételek, amelyek pattanást okozhatnak

Az akné kialakulásának bonyolult a háttere. Vannak hormonális okai, ismertek genetikai hajlamosító tényezők, de a stressz és más lelki folyamatok miatt is megjelenhetnek a bőrünkön. Mindezek mellett érdemes tisztában lenni azzal, hogy étrendünk is komolyan befolyásolja, kialakulnak-e a mitesszerekből a gyulladt, sebes pattanások. Abban pedig mindenki egyetért, hogy változtatni talán ezen a legkönnyebb.

A pattanás a gyakran fájdalmas, gennyes, piros és duzzadt bőrelváltozások gyűjtőneve. Általában a faggyúmirigyek által termelt, felhalmozódott faggyú adja az alapját. Ha azonban a faggyúban lévő zsír nem tud távozni és felgyülemlik, már a mirigyen belül kialakul egyfajta gyulladás. Ez kitűnő táptalajt jelent különféle baktériumok számára is, amik az eltömődött mirigyek járataiban elkezdik magát a faggyút lebontani. Közben pedig olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek tovább gerjesztik a már meglévő gyulladásos folyamatokat.

Mit tehetünk ellene?

Sokat tehetünk az akné ellen, ha odafigyelünk a bőrápolásra és magunkra. Használjunk problémás bőrre kifejlesztett ápolókat. Emellett fontos, hogy mindent megadjunk a szervezetünknek, amire szüksége van. Azaz pihenjünk eleget, mozogjunk rendszeresen, kerüljük a stresszt, hiszen ez is olyan hormonokat szabadít fel, ami által árt a bőrünknek. És nem utolsósorban táplálkozzunk egészségesen. Hiába közhely, de itt is beválik: együnk sok zöldséget és gyümölcsöt. Szakemberek szerint a leghatékonyabbak a barackok, a sárgadinnye, a sárgarépa és a spenót. Létezik gyógyszeres kezelés is súlyosabb esetekre, ilyenkor bőrgyógyász tud ajánlani olyan készítményeket, amelyek segítenek a pattanások elmulasztásában.

Mit ne együnk?

Bár teljesen egyértelmű bizonyítékok nincsenek, rengeteg kutatás foglalkozik azzal, hogy mely tápanyagok okozhatnak pattanásokat. Eddig senki nem tudta cáfolni, hogy elsősorban a magas glikémiás indexszel jellemzett élelmiszerek, valamint a tej és egyes tejtermékek felelősek a bőrproblémák kialakulásáért. Aglikémiás indexazt mutatja meg, hogy egy táplálék milyen gyorsan emeli meg a vércukorszintünket. Ha magas glikémiás indexű ételt fogyasztunk, gyorsan magas lesz a vércukorszintünk, ami serkenti az inzulintermelést, ezáltal pedig a férfi hormonok elválasztását.

Édességek

A finomított ételeknek, azaz a fehér cukornak és a fehér lisztnek rendkívül magas a GI értéke. Azaz a péksütemények, a cukros ételek és italok a bőrünk ellenségei. Sajnos ahhoz, hogy elmúljanak a pattanásaink, le kell ezekről mondani, és inkább a magas rosttartalmú, cukormentes, valamint teljes kiőrlésű termékeket érdemes helyettük választani.

A péksütemények fogyasztása növelheti a pattanások kialakulásának kockázatát. Fotó: iStock

Tejtermékek

Bár bizonyítani minden kétséget kizáróan még ezt sem tudták a tudósok, tapasztalati oldalról sokan állítják, hogy a tejfogyasztás és a pattanások kialakulása között erős a kapcsolat. Léteznek olyan elméletek is, amelyek azt feltételezik, hogy valószínűleg a tej hormontartalma az egyik lehetséges kiváltó ok. Elvégre a szarvasmarhák szervezete is termel hormonokat a vemhesség és a "szoptatási időszak" alatt, amik az embernél az inzulinhoz hasonló folyamatokat indítanak el. Mindenesetre annak, aki erre gyanakszik, egy kísérletet megér, hogy kiiktatja az étrendjéből a tejet és a tejszármazékokat, és megfigyeli, hogyan reagál a bőre a változtatásra. Az állati tejet egyébként ma már kitűnően lehet pótolni növényivel, akárcsak a joghurtot, tejfölt, vajat és sajtot.

Csokoládé

A csokoládéban legtöbbször tej és cukor is van, ezért el kell kerülnie annak, aki szeretne megszabadulni a bőrét csúfító pattanásoktól. Persze csoki és csoki között is van különbség, ma már lehet találni tejmentes változatot is, aminek inkább a kakaótartalma magas, a cukortartalma pedig a lehető legalacsonyabb. Ha nem bírjuk ki csoki nélkül, inkább ezeket válasszuk.

Zsíros és fűszeres ételek

A zsírban vagy olajban sült, fűszeres, sós, nehéz ételek sem kimondottan a bőrünk barátai. A magas zsírtartalom fokozza a faggyútermelést, amivel megnő annak is a veszélye, hogy a mirigyekben gyulladás alakul ki. Le kell tehát mondani a rántott húsról és a sült krumpliról, sőt, búcsút kell inteni az állományjavító anyagokkal, ízfokozókkal és térfogatnövelővel teletömött chipsnek is.