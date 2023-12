Ezeknek a karácsonyi mítoszoknak ne dőlj be!

A karácsonyi időszakot számos mítosz lengi körbe, ám ezek nagy része már megdőlt. A The Gueardian cikkéből szemezgettünk.

A Mikulás már régóta piros ruhában jár. Fotó: Getty Images

Íme a tévhitek

A Mikulást a Coca-Cola öltöztette fel a mai piros ruhájába – sokszor hangoztatják ezt az elképzelést, amit azzal támasztanak alá, hogy eredetileg püspöklila ruhát viselt, hiszen ő mürai Szent Miklós püspök, csak a kólagyár reklámjai miatt öltözött át pirosba. Az igazság azonban az, hogy sok helyen már a 19. század elejétől vörös ruhában ábrázolták a Mikulást, a Coca-Cola pedig 1933-ban kezdte el reklámjaiban használni a figuráját.

Nem jókor ünnepeljük Jézus születésnapját –bár Jézus talán nem karácsonykor született, arra sincs döntő bizonyíték, hogy máskor. Különféle számítások jutottak már májusi, áprilisi, márciusi időpontra is. Ugyanígy az év sincs bizonyítva, szóval még az is lehet, hogy nem is 2023-at írunk.

A karácsony egy pogány ünnep keresztényesített változata – van, aki szerint a karácsony az ókori rómaiak szaturnáliájára, vagyis Szaturnusz isten ünneplésére vezethető vissza. Csakhogy a szaturnália a téli napforduló ünnepe volt, ami december 17-től december 23-ig tartott. Bár a Sol Invictus, a Legyőzhetetlen nap december 25-ére esett, de i.sz. 274-ig nem is ünnepelték. Hogy a kettőnek ettől függetlenül van egymáshoz köze, nem bizonyított.