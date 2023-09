Mutatjuk milyen a jövő porszívója

Ma már számos olyan okos háztartásieszköz a rendelkezésünkre áll, amelyek közül több nem csupán a munkánkat könnyíti meg, hanem az egészségünket is szolgálja. Ilyen a Dyson új, prémium kategóriás Gen5detect okosporszívója, ami már a dobozból kicsomagolva is képes ámulatba ejteni. Kicsit olyan, mintha egy jövőben játszódó sci-fi szuperfegyvere: nagyon feltűnő, színes, modern, dizájnos, ráadásul van olyan tisztítófeje, is amivel pont úgy világít, mint egy lézerpuska.

Rávilágít a szennyeződésekre

Szerencsére az összerakása annyira logikus és érthető, hogy még egy teljesen laikus is gond nélkül megoldja, akár a részletes használati útmutatója nélkül. A mindössze 3.5 kilós porszívóhoz különböző tisztítófejeket csatlakoztathatunk: kemény padlókhoz a Fluffi OpticTM tisztítófej ajánlott, amely – a már említett – beépített fénycsíkja felfedi még a szemmel sokszor láthatatlan port is. Ez nem csak azért roppant hasznos, mert így akár kétszer annyi szennyeződést vehetünk észre, hanem a detektor általa folyamatosan küldheti a jeleket a gépnek arról, hogy mennyi és mekkora szemcsék vannak a padlón.

A Digital MotorbarTM tisztítófej ugyan nem világít, de a szuperképessége az, hogy a por mellett, roppant hatékonyan szívja fel a hajszálakat is az összes padlótípusról. Polikarbonát anti-tangle fésűje automatikusan eltávolítja ezeket a hengerkefékről, így később ezzel már nem kell bajlódnunk. Szintén hajszálakra és kisállatszőrökre specializálódott a tölcsér alakú Hair Screw hengerkefe is, amely segítségével a matracokat, autósüléseket, lépcsőket vagy kisállatfekhelyeket takaríthatunk. A készülék emellett rendelkezik egy beépített por- és résszívófejjel, valamint egy kombi szívókával is, amely két kiegészítő egyben: széles szívófej és porkefe.

Különböző üzemmódok

Ha kiválasztottuk a számunkra éppen megfelelő tisztítófejet, az LCD-képernyőn háromféle mód közül választhatunk. Egyszerű takarításnál érdemes az auto-ra beállítani, ami automatikusan optimalizálja a teljesítményt és az üzemidőt: másodpercenkén 15,000 alkalommal számolja és méretezi a felszívott részecskéket, és szükség esetén növeli az adott padlótípushoz legmegfelelőbb szívóerőt. Hosszabb takarításokhoz ajánlott az eco mód, valamint elérhető egy olyan turbó változat is, amely az intenzív tisztításokhoz alkalmas. Az eszközben egy új, ötödik generációs Hyperdymium motor található, amely percenként 135 000 fordulatra képes a legerőteljesebb szívóteljesítményért, ezt a porszívó eco módban maradéktalanul be is veti.

HEPA-szűrővel a legapróbb kórokozók ellen

A Dyson legfejlettebb technológiáját képviselő készülék azonban nem csak takarít, hanem közben osztályozza, megszámolja, kijelzi a felszívott porszemcsék mennyiségét, és azt is valós időben mutatja, hogy egy adott terület mikor számít tisztának. Működés közben, az LCD kijelzőn a sávok folyamatosan nőnek-csökkennek az észlelet por és törmelék mennyisége szerint., majd takarítás után összefoglalót készít az összes begyűjtött szemcséről. A gyártó ígérete szerint, a teljesen zárt, HEPA szűrőrendszere megszűri és magába zárja a részecskék 99,99 százalékát, méghozzá 0,1 mikron méretig, beleértve akár a vírusokat – például a H1N1 influenzavírust – is. Működés közben a szennyezett levegő áthalad a szűrőn, de a porszívóból már csak a tiszta levegő távozik.

Érdemes hangsúlyozni, hogy ezeknek a szennyeződéseknek az eltávolítása kiemelten fontos, mivel a penészgomba, a házipor, a háziállatok szőre, bőrsejtjeikben, nyálukban vagy vizeletükben található fehérjék, valamint a rajtuk élősködők (például bolhák) is különböző betegségeket, például allergiát idézhetnek elő. A jellemzően először légúti irritációval, orrdugulással, köhögéssel jelentkező kórkép megfelelő kezelés nélkül akár arcüreggyulladást is kiválthat. Tökéletesen nem lehet ellenük védekezni, hiszen a növényi pollenek akár egyetlen, gyors szellőztetés során is megjelenhetnek, valamint a ruhánkkal, cipőnkkel vagy a hajunkra tapadva is behordjuk a lakásba. Egyetlen megoldás a minél hatékonyabb eltávolításuk.

Statisztikát kapunk a szennyeződések fajtájáról is

Takarítás során törekedni kell minden olyan allergén-lelőhelyet feltérképezésére, amelyben a Dyson porszívó komoly segítséget nyújt: nem csak a felfedésükkel, hanem az eltávolításuk során nyújtott statisztikával is, amely rámutathat arra, hogy milyen részecskék fordulnak elő a leggyakrabban a lakásunkban.

Különböző szűrői, különböző méretű részecskéket kötnek meg: előszűrője az akár 0.5 mikron méretűeket (például a növényi polleneket), a beépített ciklonok a 10 mikron méretűeket (például poratkákat), fémhálós szűrűje pedig 300 mikron méretig köti meg a részecskéket (például a cukrot, bolhákat), valamint a hajszál (500 mikron) méretű részecséket is. A készülékben található egy olyan HEPA-utószűrő is, amely akár a 0.1 mikron méretű részecskék (például bizonyos vírusok) csapdába ejtésére is alkalmas. Szintén lényeges információ, hogy a 0.77 liter kapacitású portartálya érintésmentesen, higiénikus üríthető: egyetlen mozdulattal a kukába juttatható a szennyeződés anélkül, hogy hozzá kellene érni.

Könnyen kezelhető csúcstechnológia

A vezeték nélküliség praktikumát talán már nem kell külön részletezni, elég annyi, hogy továbbra is óriási szabadságot és egyszerűséget jelent: nem esünk-kelünk a zsinórban lakáson belül, valamint – ha a készüléket egy mozdulattal morzsaporszívóvá alakítjuk – kitisztíthatjuk vele az autó belsejét is. Akkumulátora akár 70 perc üzemidőre is képes, ami egy átlagos méretű lakás kitakarításához tökéletesen elegendő még akkor is, ha valóban nagyon alaposak vagyunk. Maga a porszívó roppant csendes, annyira, hogy akár este, egy lakótelepi otthont is ki lehetne vele takarítani anélkül, hogy a szomszédokat zavarnánk.

Csuklóban hajló feje könnyedén befordul a sarkokba, a bútorok mellé, alá és közé – ahol általában a legtöbb por rejtőzik – valamint elérhető rajta egy olyan teljesítményszabályozás is, amellyel a szívóerő egyetlen gombnyomással növelhető, anélkül, hogy folyamatosan a ravaszt kellene nyomni. Jövő kort időző megoldásai és futurisztikus látványvilága segít abban, hogy a porszívózás ne egy szükséges elvégzendő feladat legyen, hanem egy már-már szinte szórakoztató tevékenység: lézerfényes porvadászat, számosított végeredménnyel. Hátárnya lehet azonban a termék magas ára, de ha valaki – egyfajta hosszútávú befektetésként – mégis megengedheti magának szinte biztos, hogy nem fogja megbánni.