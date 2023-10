A szérum, amely új életet lehelt az arcbőrömbe

Tinédzserkorom óta kombinált típusú, problémás bőröm van, amely nagy odafigyelést igényel. Emiatt már legalább tizenöt éve küzdök azzal, hogy megtaláljam a minden igényemnek megfelelő arcápolási termékeket. A fokozott faggyútermelődés és pattanásosodás mellett igen érzékeny is a bőröm, így például egyes összetevőktől helyenként kiszáradhat, kisebesedhet vagy kipattoghat. Ezért új kozmetikumok kipróbálásakor mindig izgulok, hogy arra vajon hogyan reagál az arcom.

Ezúttal a Bioderma Hydrabio Hyalu+ Serum elnevezésű termékét volt alkalmam tesztelni. Ez a készítmény nem kevesebbet ígér, mint hogy azonnal és tartósan visszaadja a bőr hidratáltságát, teltségét, ezáltal pedig erősíti annak ellenállóképességét, illetve csökkenti az öregedés látható jeleit. Ez a képessége azért különösen fontos, mert a tévhittel ellentétben nem csak a száraz bőr lehet vízhiányos.

A zsíros bőr is lehet vízhiányos

Sokan – tévesen – azt gondolják, hogy a zsíros bőrűeknek nincs szükségük extra hidratálásra, hiszen fokozott faggyútermelésük megóvja a bőrt a kiszáradástól. Valójában azonban a száraz (zsírhiányos) és a vízhiányos bőr nem ugyanaz.

A száraz bőr egy bőrtípus, amelyet többségében genetikai faktorok határoznak meg. Ezzel szemben a vízhiány csak egy átmeneti állapot, amelyet minden (normál, vegyes, száraz vagy zsíros) bőrtípusú ember megtapasztalhat az élete során. Ez utóbbit ugyanis a leggyakrabban az olyan környezeti tényezők idézik elő, mint az UV-sugarak, a szennyezett levegő, a légkondicionáló, a hirtelen hőmérséklet-változás, a hideg levegő vagy az erős szél. Dehidratálhatja a bőrt továbbá a dohányzás és az alkoholfogyasztás, a stressz, de akár néhány gyógyszer- vagy kozmetikum-összetevő is.

Bemutatkozik a Hydrabio Hyalu+ Serum

Most pedig beszéljünk a termékről! Gyönyörű kék üvegcséje olyan benyomást kelt, mintha a fiatalság elixírét rejtené. Maga a szérum pedig egy kellemes, ám visszafogott illatú, átlátszó, selymes tapintású folyadék, amelyet egy könnyen használható pipettával csepegtethetünk a tenyerünkbe, vagy akár rögtön az arcbőrünkre – ne féljünk, nem folyik végig azonnal az egész arcon.

FOTÓ: BIODERMA

A terméket az útmutatás szerint, az általános arctisztítás után és a megszokott arckrém felvitele előtt alkalmaztam. A szérum könnyen szétoszlatható a bőrön, és gyorsan be is szívódik. Külön öröm volt számomra a felismerés, hogy nem hagy maga után ragacsos érzetet – feltéve, hogy betartom az ajánlott 5 cseppnyi mennyiséget. Kíváncsiságból – és mert azt gondoltam, ez az adag talán mégsem elég a teljes arcomra és a nyakamra – kipróbáltam 7 cseppel is, de úgy egy darabig ragadt a bőröm utána. A kellemetlenség azonban elmúlt, amint felvittem az arckrémemet – így tehát akkor sincs tragédia, ha elszámolja magát az ember a cseppentéseket illetően.

A szérum főbb összetevői az alábbiak:

• biomimetikus alacsony molekulatömegű (LMW) hialuronsav,

• niacinamid,

• karnozin,

• biomimetikus, nagy molekulatömegű (HMW) hialuronsav,

• újrahidratáló cukor.

A csomagoláson az áll: a felbontás után hat hónapon belül fel kell használni a szérumot. Az alapján, hogy egy hét alatt – napi kétszeri használat mellett – mennyi fogyott belőle, úgy saccolom, hogy a teljes üvegcse nagyjából épp másfél hónapig lesz elég.

A bőr újra megtelik élettel

Az ígért, azonnali, 24 órás hidratáló hatást valóban éreztem már az első használat után. A bőrömet simábbnak, feszesebbnek láttam a szokásos sminkelés után, és a nap végén sem tűnt annyira fáradtnak az arcom, mint általában. A homlokomon egy ideje megjelent halvány ráncok pedig egy hét után határozottan halványabbak, kevésbé észrevehetőek lettek. Azt egyébként a termék klinikai tesztjei is bizonyítják, hogy a bőr víztartalma már 30 perccel a szérum felvitelét követően 60 százalékkal növekszik, és ez 24 óráig ki is tart. Huszonnyolc napos használat után pedig arra számíthatunk, hogy a bőrsűrűség 20, a feszesség 32, a rugalmasság 21, az arcszín ragyogása pedig 25 százalékkal fokozódik a kiindulási állapothoz képest.

A szérumot tehát továbbra is használni fogom – kíváncsi vagyok ugyanis a huszonnyolc napos eredményekre is –, a kipróbálását pedig ajánlom mindenkinek, aki még keresi a tökéletes hidratáló terméket, amellyel kiegészítheti jól bevált arckrémjének hatásait.

A termékteszthez a terméket a NAOS biztosította.