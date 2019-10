Hogyan kezelhető a Helicobacter pylori-fertőzés?

Fejlődő országok esetében a fenti szám sokkal magasabb, a népességnek akár 90 százaléka fertőzött lehet. Minden hatodik fertőzöttben kialakul gyomor- illetve nyombélfekély, amely tompa, égő fájdalommal jár, illetve ennél komolyabb megbetegedések kiváltó oka is lehet.

A fertőzés tünetei

A Helicobacter pylori fertőzés tünetei nem látványosak, éppen ezért lehetséges, hogy sokan nem is tudnak róla, hogy fertőzöttek. A másik ok, amiért afertőzésgyakran észrevétlen marad, hogy az olyan ártalmatlannak tűnő tünetek, mint a gyomorégés, émelygés, hányinger vagy hasifájdalominkább emésztési problémákra utalnak, mint komolyabb megbetegedésre. A fertőzés miatti legsúlyosabb betegség, a gyomorrák nyelési nehézségekkel, váratlan testsúlycsökkenéssel, étvágytalansággal, véres széklettel jár, ez esetben amilyen gyorsan csak lehet, menjünk orvoshoz.

Diagnosztikai eljárások

A fertőzés kimutatására többféle diagnosztikai orvosi eljárással van lehetőség: a szövettani vizsgálathoz gyomortükrözés szükséges, az urea-kilégzési tesztnél pedig a kilélegzett levegő vizsgálata segíti a helyes diagnózist. Ezen kívül vér- és székletmintából is ki lehet mutatni a Helicobacter pylori-fertőzés jelenlétét, utóbbi vizsgálata otthoni teszttel is elvégezhető. A biopsziás mintából való tenyésztés is eredményt hoz antibiotikum-érzékenység meghatározásával (utóbbira azért van szükség, mert a gyógyszeres kezelés antibiotikum szedésével jár). A fertőzésre nem csak akkor érdemes gyanakodni, ha nekünk vannak tüneteink, hanem akkor is, ha valamelyik közeli családtagunkról tudjuk, hogy fertőzött, vagy gyomor- illetve nyombélfekélyről, esetleg a gyomrot érintő daganatos megbetegedésről tudunk a családban.

Antibiotikummal és savgátlóval

A fertőzés kezelésének célja a baktériumok kiirtása, a természetes módszerek és a gyógyszeres kezelés nagyon jól kiegészítik egymást. Utóbbihoz az úgynevezett hármas kezelést alkalmazzák. Ehhez kétféle antibiotikum és egy gyomorsavtermelést csökkentő gyógyszer minimum egy, maximum két héten át tartó szedése javasolt, ez az emberek legnagyobb részénél megszünteti a fertőzést. A kezelést követően körülbelül két hónappal kell megnézni, hogy a terápia sikerrel járt-e, ez a fent leírt bármelyik diagnosztikai eljárással ellenőrizhető. Ha nem sikeres a kezelés, újabb gyógyszeres terápiának kell alávetni a pácienst. A második kúra már többféle gyógyszert alkalmaz, viszont ha ez sem hatásos, antibiotikum-rezisztencia vizsgálatát kell elvégezni, illetve a baktérium tenyésztése javasolt. Ebben az esetben gasztroenterológus kezdi meg a célzottabb kezelést.

A tünetek sok esetben inkább emésztési problémát sejtetnek. Fotó: iStock

Ügyelni kell a higiéniára

A Helicobacter pylori-fertőzés a széklettel szennyezett kéz, tárgy, étel szájüregbe kerülésével terjed. Ezért sokkal gyakoribb rossz higiénével rendelkező országokban, ezeken a helyeken könnyű elkapni. Megelőzésének egyik legfontosabb része a megfelelő higiéniás szabályok betartása. Nagyon ritkán terjed csak szájból szájba, szennyezett orvosi eszközökkel nem terjedhet.

Életmódbeli változtatások

A baktérium kezelése szempontjából fontos, hogy az életmódunkon is változtassunk, elsősorban az étrendünket kell megreformálni. El kell hagyni a csípős, magas zsírtartalmú, fűszeres ételeket, valamint le kell mondani a kávé, az alkoholtartalmú italok, a szénsavas üdítők és a csokoládé fogyasztásáról is, valamint a dohányzás is szigorúan tilos. Viszont érdemes sok almát és banánt enni, utóbbinak nyáktermelő hatása segít a Helicobacter pylori leküzdésében. Ezen kívül a jótékony hatású ételek közé tartozik még a kefir és joghurt, utóbbiak a probiotikus baktériumok miatt jelentenek jó választást a fertőzés kezelésére.

Sokféle betegség okozója lehet

A fertőzés rendkívül sok betegség kiváltó okai között szerepel, ezek között vannak rendkívül komolyak is. Viszont a baktérium jelenléte egyik esetben sem váltja ki feltétlenül a betegséget, csak az okok között szerepel, tehát lehetünk fertőzöttek úgy is, hogy nem mutatunk tüneteket. Az okozott betegségek a kellemetlen fájdalommal járó gyomorfekély, az akut gyomorhurut, illetve a gyomor daganatos megbetegedései (utóbbi megbetegedés kockázatát a Helicobacter pylori-fertőzés megléte körülbelül négyszeresére növeli a nem fertőzött emberekhez képest). Ezért fontos, hogy a baktérium jelenlétét időben diagnosztizáljuk és megtegyük a megfelelő lépéseket a baktérium kiirtása, így a gyógyulás felé.

