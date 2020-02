A teázás kialakulása régi időkre nyúlik vissza

Érdemes kipróbálni az alábbi finom, immunrendszert erősítő teákat, hiszen a téli betegségek ellen ilyen egyszerű trükkökkel is felvehetjük a harcot!

Számos legenda kering arról, hogyan jöttek rá őseink a teázás élvezetére. Az egyik ilyen történet szerint Buddha fedezte fel a teázást, amikor meditáció közben egy tealevél hullott a csészéjébe, megízesítve a benne lévő vizet.

Melyek a legjobb téli teák?

Európában kezdetben nem tudták, hogyan is fogyasszák a teát, volt, hogy egyszerűen a leforrázott leveleket ették kenyérrel. Később azonban komoly kultúrája lett a teázásnak, amely napjainkban is tart. Sőt, egyre inkább teret hódítanak a különleges, egészséges teák is.

Mézes gyömbéres tea

Talán a legjobb forró ital a megfázás enyhítésére. A méz csillapítja a köhögést, és nyugtatja a torkot, a gyömbér pedig erősíti az immunrendszert, és kiváló baktériumölő és gyulladáscsökkentő. Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat, cinket és szilikont.

Elkészítéséhez forraljunk fel egy kancsónyi vizet, és tegyünk bele egy kb. 5 cm-es friss gyömbért, szeletekre vágva. Adjunk hozzá néhány szelet citromot is, és hagyjuk, hogy az ízek és illóolajok kiázzanak belőle. Ha kicsit már hűlt, adjuk hozzá a mézet, és melegen fogyasszuk el.

Csipkebogyótea

Sokan úgy gondolják, a citrom a legjobb C-vitaminforrás, de a legjobb erre a célra a csipkebogyó. C-vitamin mellett A-, E-, K-vitamint, kalciumot, magnéziumot, cinket és vasat is tartalmaz. Remekül erősíti az immunrendszert, de enyhíti a köhögést, torokfájást és orrfolyást is. Ha a náthás időszak elején elkezdjük a csipkebogyótea fogyasztását, enyhébb és rövidebb ideig tartó betegségre számíthatunk.

Készíthetjük saját kezűleg is, ehhez érdemes szárított csipkebogyót beszerezni. Forrázzuk le a bogyókat 3 deciliter vízzel, hagyjuk állni 10-15 percig, szűrjük le és már ihatjuk is! Mézzel keverve még hatásosabbá tehetjük!

Kakukkfűtea

A kakukkfű az egyik leghatásosabb gyógynövény, ha a téli betegségekről beszélünk. Fertőtlenítő hatású, gátolja a baktériumok szaporodását, gyulladáscsökkentő és köptető hatású, tehát tökéletes megoldás a nátha kezelésére. Megelőzésre is használhatjuk, hiszen erősíti az immunrendszert.

Gyógyteát forrázással készíthetünk belőle. Köhögés, torokfájás esetén napi 3 csésze teát fogyasszunk étkezés előtt. Immunerősítés céljából napi egy csészével, gyerekeknek is adhatjuk.

Milyen tea jó a frontok ellen? A fronthatások egyénenként eltérően hathatnak a szervezetre, a jelentkező tüneteken enyhítésében azonban rendszerint segíthet egy megfelelő gyógynövényekből főzött tea.

Hársfatea

A hárs minden tekintetben jó barátunk: teáját és a belőle készült mézet az egyik legjobb természetes orvosságként tartjuk számon. A hársban megtalálható flavonoidok antibakteriális hatásúak, ezért megfázásos betegségekre, köhögéscsillapításra kiválóan alkalmas. Enyhíti a hörghurutos panaszokat, köptető, nyákoldó hatású. Nyálkaanyagai serkentik azimmunrendszerműködését.

A hársfavirág teája hatásos izzasztószer is, így meghűléses megbetegedések esetén remekül alkalmazható.

Naponta háromszor fogyasszuk forrázatát. 3 deciliter teához egy csapott evőkanál teafüvet használjunk, 4-5 napig fogyasszuk. Mézzel keverve igazi csodaszer!