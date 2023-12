Nincs tél sült gesztenye nélkül – mutatjuk, miért egészséges

Az illatos és ízletes sült gesztenye pillanatok alatt ünnepi hangulatot varázsol az adventi vásárokba és az otthonokba, ráadásul igen egészséges is – derül ki a kismarosi Málnalevél Patika közelmúltbeli Facebook-posztjából. Nagy előnye, hogy eredendően glutén-, laktóz- és koleszterinmentes, de más allergén összetevő sincs benne, tehát mindenki biztonsággal fogyaszthatja.

A sült gesztenye nemcsak finom és illatos, de nagyon egészséges is. Fotó: Getty Images

Kincsek a kemény héj alatt

Kevesen tudják, de a gyümölcsök közül a gesztenyében van a legtöbb antioxidáns hatású, sejtvédő E-vitamin, valamint C-, B1-, B2- és B6-vitaminban is igen gazdag. Sok benne továbbá a kalcium, a kálium, a magnézium, a nátrium, a réz és a vas is.

Olyan magas rosttartalommal rendelkezik, hogy már 100 grammja is képes fedezni a felnőttek számára ajánlott napi bevitel egyharmadát. A benne található rostok hozzájárulnak az emésztőrendszer egészséges működéséhez és a székrekedés megelőzéséhez.

Zsiradékot csak nagyon kis mennyiségben tartalmaz, cserébe viszont igen magas a szénhidráttartalma. Ennek köszönhetően könnyen helyettesíteni tudja a gabona- és burgonyaféléket. Használhatjuk húsos ételek töltelékeként, de akár köretként is felszolgálhatjuk.

Így készítsd el otthon

Ahogy arra a Málnalevél Patika is felhívta a figyelmet, a sült gesztenye finomságának titka nem a sütési időben vagy a hőfokban, hanem az előkészítésben rejlik. Érdemes a nagyobb, keményebb és fényesebb szemek közül válogatni, a lyukacsos vagy könnyű darabokat pedig inkább ne vegyük meg, azok ugyanis jó eséllyel kukacosak.

A gesztenyéket minimum 3 órára be kell áztatni sütés előtt annyi vízbe, amennyi ellepi őket. Ezt követően a megpuhult gesztenyehéjak domború oldalára vágjunk X-eket egy éles késsel – ez azért kell, mert így kinyílik majd a héj a sütőben, és könnyebb lesz megpucolni a gesztenyét.

A bevágott felükkel felfelé fektessük egy sütőpapírral bélelt tepsire a gesztenyéket, majd tegyük be őket a 200 Celsius-fokosra előmelegített sütőbe. (Egy hőálló edényben érdemes vizet tenni a sütő aljára.) Amikor felpöndörödik a gesztenye héja, valamint finom illat száll a sütő felől, már készen is van – ehhez nagyjából fél órát kell várnunk. Még melegen húzzuk le a héját, és fogyaszthatjuk is.