Mitől függ a nők szex iránti vágya?

Az amerikai nők egyharmada szenved úgynevezett hipoaktív szexuálisvágy-zavartól , azaz. Nők számára eddig még nem fejlesztettek ki Viagrához hasonló libidófokozó készítményt, talán épp azért, mert a kutatók eddig maguk sem tudták, miben rejlik a női vágy... Egy korábbi amerikai tanulmány azonban, amely Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism szaklapban jelent meg, a vágy nyomába eredt.

Egyes orvosok kísérleteztek már azzal, hogy kis dózisnyi tesztoszteronnal próbálják javítani a női libidózavart - férfiak esetében ez például működőképes metódus lehet, mivelahhoz, hogy erekciójukat meg tudják tartani . A női test szintén termel tesztoszteront, bár sokkal kisebb mennyiségben és ez a kis mennyiség is zuhan menopauza után. Dr. John Randolph, a tanulmány szerzője elmondta: a tesztoszteron elméletileg szerepet játszik a nők szexuális működésében, de eddig még nem született kellően erős bizonyíték erre.

Miben is? Hát a szerelemben! Egy kutatás alátámasztotta, hogy a nők szerint a szerelem és az elkötelezettség teszi jobbá a szexuális együttlétet

Randolph tanulmánya szerint a tesztoszteron ugyan szerepet játszik a női libidóban, de korántsem jelentős módon, ennél jóval fontosabb. Mindezt több mint 3300 nő vizsgálata után állítja, az adatok a Study of Women's Health Around the Nation, több mint egy évtizedet áttekintő tanulmányból származnak. Az eredmények azt mutatják, hogy azon nők, akiknek a vérében magasabb volt a tesztoszteronszint, enyhén jobban érdeklődtek a szex iránt , mint azok, akiknek a tesztoszteronszintje alacsonyabb volt, de a különbség a két csoport között egyáltalán nem volt mérvadó.