Miért lesz valaki hűtlen? Egy szexterapeuta megadta a választ

Bár a hűtlenség témakörében hajlamosak vagyunk mindent feketén-fehéren látni, Vanessa Marin szexterapeuta szerint korántsem ennyire egyszerű a helyzet. "Azok az emberek, akik megcsalják a párjukat, nem szörnyű, gonosz, borzalmas emberek. Rengeteg igazán nagyszerű, csodálatos ember van, aki félrelépett. Az emberek néha rossz dolgokat tesznek. Ettől még nem lesznek rossz emberek" - magyarázta a szakember a Health.com-nak. De akkor milyen okok vezetnek a megcsaláshoz?

Nem feltétlenül elégedetlenek a kapcsolatukkal a hűtlen felek. Fotó: Getty Images

Csapdában érzik magukat

Vannak, akik azért lesznek hűtlenek, hogy ezáltal véget vessenek a kapcsolatuknak. Egy nő, Gloria arról számolt be a Health.com-nak, hogy hiába próbált többször is szakítani az akkori párjával, a férfi ezt nem volt hajlandó elfogadni. Amikor viszont megcsalta, és elmondta neki, akkor ezzel sikerült véget vetnie a kapcsolatának.

Marin szerint azonban a hűtlenség oka ritkán ilyen egyértelmű. Többször dolgozott olyan párokkal, ahol az egyik vagy mindkét partner szexuálisan elégedetlen volt, vagy nem elégítette ki észszerűen a partnere igényeit. Azonban nem csak ezekben a kapcsolatokban látott hűtlenséget Marin.

"Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az emberek azért lépnek félre, mert boldogtalanok a kapcsolatukban. És ez bizonyára igaz is lehet, de a valóság ennél bonyolultabb. Fontos, hogy felismerjük, rengeteg olyan ember van, aki tökéletesen boldog kapcsolatban él, mégis hűtlen lesz" - magyarázza a szakember.

Elveszve érzik magukat

Nem feltétlenül az a hűtlenség oka, ha az adott személy hiányol valamit a kapcsolatából. Sokszor neki magának vannak súlyos önértékelési problémái, amelyek miatt értéktelennek és szégyenteljesnek érzi magát. Úgy érezheti, valami hiányzik saját magából, és ezt keresi egy másik emberben.

Izgalmat keresnek

A szakember szerint az, hogy megcsaltak, nem azt jelenti, hogy baj van veled. Van, hogy a megcsalásnak nem is része a szex, ha mégis, akkor is általában többről szól, mint maga az aktus. Általában inkább az van mögötte, hogy valakitől figyelmet kap az ember. Például ha a hűtlen fél régóta él párkapcsolatban, akkor rég tapasztalt izgalmat hozhat az életébe egy új vonzalom. "A hűtlenség nem ítélet a megcsalt személy felett. Nem azért történt, mert rossz ember, vagy mert nem vonzó. Sokkal inkább a hűtlen félről szól" - magyarázza Marin.

Szembesülni kell a következményekkel. Fotó: Getty Images

Hogyan tovább?

Ha megtörtént az affér, nem árt megválaszolni magunkban pár kérdést, hogy eldöntsük, hogyan tovább. "Ha a monogámia, az elköteleződés és a bizalom fontos értékek számodra, de olyat tettél, ami szembemegy ezekkel, akkor foglalkozni kell a problémával. Akár elmondod a partnerednek a félrelépést, akár nem" - magyarázza Marin.

1. Vállald fel az érzelmeidet és a tetteidet! Akárhogy is történik az affér, még ha nem is volt "szándékos", csak egy kínálkozó lehetőséget használtunk ki, attól még a következményekkel szembesülnünk kell. El kell fogadnunk azt is, hogy kellemetlen, negatív érzelmeket élünk meg miatta.

2. Hidd el, hogy nem vagy rossz ember! A hűtlenség komoly dolog, amelyet nem szabad a szőnyeg alá söpörni, és viselni kell a következményeit. Csak és kizárólag ettől viszont még nem lesz valaki rossz ember: a jó emberek is tehetnek rossz dolgokat.

3. Tanulj belőle! A hűtlenséget fel lehet használni arra, hogy az ember önvizsgálatot tartson. Bár gyakran mondják, hogy ha valaki egyszer hűtlen volt, akkor később is az lesz, ez nem igaz minden esetben. Ha az ember tisztázza magában, mi vezetett a hűtlenségéhez, és aktívan dolgozik azon, hogy a kapcsolata (vagy a következő) jobb legyen, akkor nem feltétlenül fogja még egyszer megtenni.