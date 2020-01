Mi okozhatja a merevedési problémákat?

Mindent a merevedési zavarról Immár nem tabu, de továbbra is kínos téma, amivel nehéz orvoshoz menni, amiről nem könnyű beszélni, holott amerevedési zavarsokakat érint. Szexuálpszichológus válaszolt a legfontosabb kérdésekre, kattintson!

Csökkent nemi vágy

Gondolni kell még a cukorbetegségre , a magas vérnyomásra, és a kezdődő érelmeszesedés lehetőségére is. Nem kell azonban lemondani a szexuális örömökről, hiszen az ED 90 százalékban eredményesen kezelhető. A kezelésre számtalan lehetőség létezik, egyénre szabottan választhatóa háttérben álló betegségek kezelése, vérnyomás beállítása, hormonpótlás, vákuum pumpa készülék, végső esetben hímvesszőprotézis - ismerteti a lehetőségeket dr. Szűcs László, az Oxygen Medical urológusa. szexuális zavarok 16-32 százaléka anyilvánul meg. A libidót nagyon sok tényező befolyásolja, nem csak testi történések, de lelki folyamatok is. Felmérések szerint a férfiaknál éppen a, mint vágyölő tényező. A kivizsgálásnál éppen ezért fontos a fizikai állapot felmérésén, a hormonvizsgálatok elvégzésén túl a pszichológiai feltérképezés is, ahol könnyenvagy akár negatív önképre is. De természetesen az olyan "egyszerű" tényeket is meg kell vizsgálni, mint a gyógyszerszedés, vagy az egyéb súlyos betegségek. A kezelése a hormonterápiától egészen a stresszoldó módszerek gyakorlásáig terjedhet.