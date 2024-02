„A párom rajtakapott, hogy potencianövelőt szedek”

A potencianövelő gyógyszerekre a tévhittel ellentétben nem csupán az idősebb férfiaknak lehet szükségük. Számos olyan oka lehet ugyanis a merevedési zavaroknak, amely már fiatal korban is jelentkezhet – például a szorongás vagy az önbizalomhiány. Nem könnyű azonban megértetni a szexpartnerrel, hogy nem vele van a baj, ha kék tablettára van szükség az önfeledt szexuális élethez.

„Most az hiszi, nem vonzódom hozzá”

„A barátnőm rajtakapott, hogy potencianövelőt vettem be, mielőtt ágyba bújtunk. Most azt hiszi, hogy nem vonzódom hozzá, és hogy vele csak így tudok szexelni. Ennek eredményeként már alig érdekli a szex, nekem pedig az összes önbizalmam elszállt” – írta névtelen olvasói levelében egy férfi, aki a The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért. Nézzük, mit tanácsolt neki Pamela Stephenson Connolly szexterapeuta.

1998. március 27-én engedélyezték az Egyesült Államokban minden idők egyik legismertebb gyógyszerének forgalmazását. A fogamzásgátló tabletta megjelenése óta nem volt ilyen gyorsan elterjedő gyógyszer, és mára szinte nincs is olyan ország, ahol ne lehetne hozzájutni. A Viagra az első hatásos, potenciazavar kezelésére szolgáló, szájon át szedhető készítmény, Magyarországon 1999 óta kapható. Agárdoppingként már betiltották, ám a potencianövelésen túl más felhasználási módjai is lehetnek, sőt: a vágott virág is egyenesebben áll tőle.

Az őszinteség a kulcs!

A szakember szerint a legjobb stratégia, ha a szexpartnerek teljesen őszinték egymással az igényeiket és nehézségeiket illetően. „Bármi legyen is az oka annak, hogy potencianövelőt szedsz, nyugodtan beszélj róla kedvesednek. Például mondd azt, hogy a szorongásod miatt a péniszed lassabban reagál, mint ahogyan felébred benned a vágy, és az orvosod ezt a gyógyszert ajánlotta, hogy áthidald ezt a szakadékot. Vagy magyarázd el neki, hogy gyakran idegeskedsz, hogy elég tartós lesz-e az erekciód, és emiatt elvesztetted a szexuális önbizalmadat. A potencianövelő azonban felül tudja írni az aggodalmaskodást” – sorolt a példákat a szakértő.

A szexuális problémák kezelésére specializálódott pszichoterapeuta arra is rámutatott, hogy a levélíró párjának valószínűleg megnyugtatásra van szüksége. Ehhez pedig az kell, hogy a férfi szeretetteljesen és hitelesen tudassa vele, hogy vágyik rá.

Kezdd ezzel a beszélgetést. Nagyon fontos azonban, hogy mindenképpen megbeszéljetek ezt a helyzetet” – jegyezte meg a szakember.