Meglepő, miért terjednek a nemi betegségek

Az Egyesült Államokban 4 év alatt megduplázódott azoknak a 45 és 54 év közötti férfiaknak a száma, akik szifilisszel fertőződtek meg, de egyre gyakoribbak a klamídiás és a gonorreás esetek is. Az újonnan regisztrált nemi betegek fele 25 év alatti, többségük nő.

Mi lehet az oka?

A szakemberek szerint az egyik jellemző ok az óvszerhasználat elmulasztása. Az Egyesült

Államok adatai szerint általánosan nem nőtt az elmúlt években az óvszerhasználati kedv, a szexuálisan aktív fiatalok között pedig egyenesen csökkent. Akik pedig használnak óvszert, azok is rendszertelenül és sokszor nem is megfelelően. Így viszont kevésbé hatékony a védekezés a nemi betegségekkel és a nem kívánt terhességgel szemben.

Az is gondot okoz, hogy még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, mennyire veszélyesek is tudnak lenni a nemi betegségek. Pedig nagy részük komoly egészségügyi károsodást, sőt, akár halált is okozhat. Mindennek a megfelelő felvilágosítás és az információk átadásának hiánya áll a hátterében.

Óvszerrel elkerülhetnénk a nemi betegségeket. Fotó: 123rf

Mit lehetne tenni ez ellen?

Felvilágosítás terén a világ számos részén lenne mit bepótolni. Ez különösen az olyan, fokozottan veszélyeztetett csoportok tagjai között lenne fontos, mint a 25 év alattiak, a droghasználók, a homo- vagy biszexuálisok, illetve a szexmunkások.

A kábítószerfogyasztás és a prostitúció terjedése összefügg: becslések szerint a szexmunkások csaknem 85 százaléka él kábítószerekkel. Közöttük csaknem 60 százalék a nemi betegséggel fertőzöttek aránya.

A droghasználat világszerte egyre gyakoribb, ez is csak ront a statisztikákon, mint ahogy a prostitúció terjedése is. A kábítószert vagy alkoholt rendszeresen fogyasztók gyakrabban élnek nemi életet védekezés nélkül.

Nem vagyunk elég óvatosak

A modern kor egyik velejárója az is, hogy sokkal több szexuális tartalmú üzenet és kép jut el a nyilvánossághoz, ami trivializálja a szexet. Emiatt aztán a fiatalok (is) minden szempontból felelőtlenebbül élnek nemi életet.

Napjainkban a szex könnyebben elérhető. Ott vannak például a randioldalak, az online társkeresők, ahol pénzért cserébe szexpartnert is találhatunk, valamint a netes pornográfia is egyre nagyobb méreteket ölt. Ezek viszont tovább növelik a szexszel kapcsolatos óvatlanságot. Ráadásul a tinédzserek nagy részének valamilyen pornófilm az első szexuális élménye, ilyen videókból sajátítanak el valamiféle szexuális kultúrát, holott ezekben nagyon gyakori, hogy védekezés nélküli nemi aktust mutatnak.

Forrás: care2.com