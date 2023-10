Gyakran emiatt nem működik a szex

Amikor gond van egy kapcsolattal, és felkeresnek egy szakembert, a párterápiás alkalmakon a férfiak sokszor fogják a stresszre, az alacsony tesztoszteronszintre vagy a szorongásra a testi együttlétek hiányát. Az igazság azonban gyakran az, hogy ezek a férfiak annak idején úgy választottak partnert, hogy nem vették figyelembe a szexuális vonzalmat. Ettől eltekintve a partnerük – mint mondják – minden kritériumnak megfelelt. Sok harmincas éveiben járó fiatal keres fel ilyen és ehhez hasonló vallomásokkal – mondta el a CNN-nek Dr. Elizabeth Perri chicagói szexuálterapeuta.

Sokszor maga a vonzalom hiányzik. Fotó: Getty Images

Nem a vonzalom alapján választunk partnert

Tudni kell, hogy a szexualitás az egyetlen dolog, amely igazán megkülönbözteti a romantikus kapcsolatot a plátóitól. Ez egyfajta kapcsolati ragasztó, amely segít a pároknak együtt maradni a nehéz időkben. Ezért is csodálkozom, hogy oly sokan leértékelik a szexet, amikor partnert választanak egy hosszú távú kapcsolathoz – fogalmaz a szakember. A kiegyensúlyozott szexuális élet ugyanis segíthet megvédeni a stressztől, a szorongástól és a depressziótól, elmélyítheti a kapcsolatot két ember között, ezzel pedig egyúttal javíthatja a párkapcsolati elégedettséget is.

A kutatások azt mutatják, hogy bár a fizikai vonzerő általában a legfontosabb tulajdonságok között van, amire az emberek vágynak egy romantikus partnerben, valójában sem a férfiak, sem a nők esetében nem ez áll a lista élén – mondta Dr. Justin Lehmiller. Az Indiana Egyetem Kinsey Intézetének kutatója szerint az olyan tulajdonságok, mint az intelligencia, a humor, az őszinteség és a kedvesség gyakran legalább olyan fontosak, ha nem fontosabbak.

Míg egyeseknél a szexuális vonzalom hiánya hűtlenséghez, vagy váláshoz vezet, mások számára ez csak akkor válik problémává, ha a szexszel és a vágyakozással kapcsolatos társadalmi elvárásokhoz igazodnak.

Jó hír azonban, hogy a vonzalom nem permanens, vagyis növekedhet, ahogy egyre jobban megismerünk valakit. Ugyanakkor nincsenek általános érvényű tanácsok arra, hogyan lehet felébreszteni a vágyat két ember között. A szakember szerint arra mindenkinek magának kell rájönnie, hogyan tudja legjobban kezelni ezt a kihívást a kapcsolatában. És persze az is egyéni, mennyire perdöntő egy kapcsolatban a szex a többi, jól működő tényezőhöz képest. Az mindenesetre biztos, hogy nem jó veszni hagyni, tegyetek lépéseket azért, hogy ez a része is működjön! És a legfontosabb: legyél őszinte a partnereddel, beszéljetek erről is nyíltan!