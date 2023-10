Furcsa következményei is lehetnek a szexnek

Bár a szexuális együttlétnek megvannak a veszélyei, mint KÁE a nem kívánt terhesség és különböző fertőzések, de olyan következményei is lehetnek, amelyekre elsőre nem is gondolnánk - írja az EveryDayHealth.

Fejfájás

Fejfájás, vagy akár migrén is jelentkezhet szexuális együttlét és orgazmus során. Ez kétféleképpen történhet: ha a test megfeszül és izgalomba jön az aktus közben, az izom-összehúzódásokhoz vezethet a fejben és a nyakban, ami lüktető fejfájást okoz. Az is előfordulhat, hogy közvetlenül a csúcspont előtt intenzív fejfájás jelentkezik, esetleg a vérnyomás és a szívritmus gyors emelkedése miatt.

Van, aki életében egyszer tapasztalja meg, mások többször, ha azonban rendszeresen előfordul, érdemes orvoshoz fordulni a problémával.

Meglepő, mi mindent válthat ki az aktus. Fotó: Getty Images

Fellángol az asztma

Szexuális együttlét alatt fellángolhat a nem kezelt asztma is, ugyanúgy, mint más intenzív testmozgástól. Ezt megfelelő gyógyszerekkel és inhalátorokkal meg lehet előzni.

Az asztma egy hörgőszűkülettel járó krónikus betegség, amely társulhat allergiával is. Érintettjei a jellemzően rohamokban jelentkező hörgőszűkület miatt köhöghetnek és fulladhatnak, légzésük sípoló lehet. A betegeknél elsősorban a kilégzés nehezített. A légvételi problémák hátterében az áll, hogy a hörgőnyálkahártya az asztmára jellemző gyulladás miatt megduzzad, a hörgőket pedig a simaizmok görcsös összehúzódása beszűkíti.

Hangulatváltozások

Ha valaha is sírósnak vagy szorongónak érezted magad szex után, akkor lehet, hogy posztkoitális diszfóriát tapasztalsz. Ilyen esetben érdemes mélyeket lélegezni, zenét hallgatni, vagy megbeszélni partnereddel az érzéseid. Ha gyakran előfordul, egy terapeuta segíthet megérteni a letargia okait és megoldást keresni rájuk.

Ahogy azt korábban írtuk, szex utáni letargia akkor is felütheti a fejét, ha a nemi aktus egyébként kielégítő, közös megegyezésen alapuló és szeretettel teli volt. Egyesek pedig akár maszturbálás után is megtapasztalhatják az orgazmust követő lehangoltságot, amelyet a megmagyarázhatatlan melankólia mellett akár indokolatlan ingerlékenység is jellemezhet. A depressziószerű állapot egyébként néhány perc alatt elillanhat, vannak azonban olyanok is, akiknél órákig fennáll.

Nászutas hólyaghurut

Ez a fajta húgyúti fertőzés az ismételt szexuális együttlétekből ered, amelyek a hüvely irritációját okozhatják, beleértve a hüvely és a húgycső körüli bőr mikroszkopikus sérüléseit, vagy a húgyhólyag gyulladását.