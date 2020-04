A fejlődés során a genitále az összes erogén zónák közt már korán átveszi a vezérlő szerepet, amelyet életfogytig meg is tart. Ez oly módon nyilvánul meg, hogy a többi zónák erogén funkciója a genitále javára csökken, illetve. Erotikus központi szervünk a többi zónákkal ugyanolyan viszonyban van, mint az agy az érzékszervekkel.

A férfiak jó része az anális szexet egy olyan hálószobai tevékenységnek gondolja, amit vétek lenne nem kipróbálni . Korábbi cikkünkben utánajártunk annak, hogy valójában mit is érez, gondol egy férfi arról, ha a barátnője benne van az anális szexben .

Már a 19. században is előfordultak pánikjelenségek például a maszturbációk és egyéb bűnösnek, deviánsnak, aberráltnak tartott viselkedések miatt. Bizonyos vallási irányelvek szerint a szexualitás egyedüli célja a gyereknemzés , amire természetesen a végbél nem alkalmas, hiszen az a salakanyagok kiürítésére teremtődött, másra használni istenkáromlás. Sokan kérik szexológus, pszichológus segítségét gátlásaik, illetve a hátsó fertályukból adódó nemi örömeik felszabadítása érdekében.

Férfiak és nők "gátlástalan" milliói, hetero-, homo- és biszexuálisok egyaránt űzik az anális szexet, amelynek élvezete egyformán lehet pszichikai vagy fizikai eredetű.plusz izgalommal töltheti el a résztvevőket. A legtöbb végbél-ellenes emlék ("fúj, az piszkos!") rendszerint vissza-visszatér, de a dolog "perverzitása" is fokozhatja a gyönyöröket.

Alfred C. Kinsey az 1930-as évek végén elsőként mérte fel átfogóan és objektíven az USA felnőtt lakosságának szexuális viselkedését. Nagy visszhangot keltett Kinseynek az a megállapítása, hogy. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi férfi homoszexuális , mert ugyanezek a férfiak többnyire nőkkel is kielégültek, tehát inkább biszexuálisok. Adatai szerint a kizárólagosan homoszexuálisok aránya a férfiaknál nem több 4-5%-nál; a nőknél pedig még ennyi sincs.

A 60-as és 70-es évek nyugati társadalma már elfogadta, hogy a fogamzásgátlás, a művi abortusz, a házasság előtti szex és az élettársi viszony, valamint a homoszexualitás létező és nem büntetendő jelenség. Nem számított eltévelyedésnek a maszturbáció, az orális, illetve az anális szex. Ezzel mindjobban elmosódtak a hetero- és homoszexuális élvezetek illetve ingerlési módok közötti határok.

Akik próbálkoztak mér anális közösüléssel

A brit férfitársadalom 70%-a állítja magáról, hogy végbélnyílását is erogén zónának érzi és használja. A Playboy magazinjának felmérésében, amelyben 100.000 Playboy-olvasó vett részt, a férfiak 47%-a, a nők 61%-a ismerte be, hogy már. Angus McLaren: Szexualitás a 20. században (2002, Osiris K.) c. könyvének alapvető állítása, hogy a szexuális viselkedés nem biológiailag meghatározott, hanem "valójában társadalmi termék". Ennek megfelelően szociális és kulturális összefüggésekben kell vizsgálni a korszak szexuális szokásait.